استدعاء رئيس دائرة الإعلام بحزب الأمة

(حريات)

بسم الله الرحمن الرحيم

حزب الأمة القومي

بيان حول استدعاء رئيس دائرة الإعلام بالحزب.

استدعى جهاز أمن النظام عصر السبت 7 يناير الحبيب محمد الامين عبد النبي مساعد الأمينة العامة ورئيس دائرة الإعلام بالحزب، حيث تم اختطافه من سوق ام درمان، وتم إطلاق سراحه في ساعة متأخرة من ليلة أمس علي ان يعاود الحضور إلي مكاتب الأمن السياسي صباح الاحد 8 يناير، ليطلق سراحه مساء اليوم، يأتي هذا الاستدعاء في إطار حملة استهداف قيادات وكوادر الحزب، وذلك علي خلفية نشاط الحزب السياسي والإعلامي المقاوم للنظام الانقلابي والاعداد الي ندوة قوي نداء السودان التي تقام اليوم بدار الأمة.

إزاء هذا الموقف فإن حزب الأمة القومي يؤكد علي:

أولا: ان استدعاء رئيس دائرة الإعلام يدل علي ضيق النظام بالرأي الآخر ومسلكه الممنهج في استهداف القوي السياسية وقياداتها وكوادرها، والحزب إذ يحذر من مغبة هذا المنزلق الخطير يؤكد علي استعداده الكامل للدفاع عن قياداته وكوادره وموقفه السياسي بكل الاساليب المشروعة في مواجهة حملة الاستهداف الحالية.

ثانيا: ان هذا الصلف والتعسف لن يثني الحزب عن موقفه المعارض والمقاوم لسياسات النظام الفاشلة والاستبدادية، ويحمل الحزب النظام وجهاز امنه المسئولية كاملة إزاء التمادي في اسلوب العاجز واصراره على تغطية فشله في معالجة أزمات البلاد المتفاقمة بملاحقة السياسيين والناشطين.

ثالثا: يعمل الحزب بصدق مع كافة القوي المعارضة لاسيما قوي نداء السودان علي إسقاط وتغيير النظام لصالح نظام جديد يكفل الحريات والحقوق والعيش الكريم.

الحرية لكافة المعتقلين السياسيين.

سارة نقد الله .

الأمينة العامة والناطقة الرسمية باسم حزب الأمة القومي.

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