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    • هل اصبحت دارفور مرتعاً لمليشيات الدعم السريع

    January 9, 2017  

    الطيب محمد جاده

    الدعم السريع كان يسمى مليشيات الجنجويد في السابق  ، هي مليشيات مسلَّحة تتبع الي رئاسة الجمهورية سابقاً والان تتبع الي جهاز الامن الوطني ، وهدفها الرئيسي هو تصفية دارفور من جميع القبائل الغير عربيه وخصوصا مثلث برمودا المتمثل في الفور والزغاوة والمساليت ، ويرجع ذلك حسب اعتقادهم بأن هذه القبائل هي عدواً لهم علي حسب المعلومات التي ضللتهم بها حكومة السفاح ، وهناك قبائل عربية وجدت نصيبها من ظلم تلك الميليشيات مثل المعاليا والسلامات ، ويتواجد أفراد الدعم السريع  بشكل رئيسي في دارفور مع وجودهم في المناطق  الأخرى هي جنوب كردفان والنيل الأزرق والعاصمة الخرطوم ، وزعيم هذه المليشيات هو محمد أحمد حمدان دلقو المشهور بحميدتي . الدعم السريع اصلاً هي مليشيات الجنجويد  التي أسسها وبناها موسي هلال في عام 2003 ، عندما كان مشاركًا في العمليات العسكرية ضد المعارضة ، وبعد ذلك تم تغير اسمها الي حرص الحدود وكانت بقيادة علي كوشيب المطلوب لدي المحكمه الجنائيه الدوليه ، وأخيراً ظهر في الساحة حميدتي لقيادة هذه المليشيات وتم تغيرها من حرس الحدود الي الدعم السريع ، ولقد استباحت هذه المليشيات دارفور وجعلتها مرتعاً خصباً أمام أعين جميع المنظمات الدولية والحقوقية . وتتميز هذه المليشيات بالجهل والتخلف لان أفرادها جميعهم فاقد تربوي ، وفي هذه المليشيات عناصر من دول جنبية من بينها النيجر و مالي ، وتسيطر أفراد هذه المليشيات  على كل اراضي النازحين بعد طردهم من قراهم . ومن اطرف العجائب أن تحارب تلك المليشيات الهجرة غير الشرعية ، هذا زمانك يا مهاذل فأمرحي شر البليه ما يضحك .

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