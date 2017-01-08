الصور ترجح الغارة الاسرائيلية

(حريات)

ترجح الصور بان ما حدث مساء 5 يناير الجارى بمنطقة (سلالاسير) حوالى 65 كيلومتر شمال مدينة بورتسودان غارة اسرائيلية .

ونفت المصادر الحكومية وقوع غارة ، واوردت ان الحادث مرورى بين عربة بوكس ولورى أسفر عن مصرع سائق البوكس عيسى بلال وجرح آخر ، وذلك نتيجة السرعة والتخطى الخاطئ للبوكس للورى وهما يسيران فى نفس الاتجاه ، مما أدى الى اصطدام البوكس بجرار فى الاتجاه المعاكس واشتعال خزان الوقود واندلاع نيران كثيفة .

ولكن الأستاذ أسامة سعيد ، القيادى فى الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة ، أوضح فى تصريح صحفى (… بعد متابعة وتقصي وتحليل دقيق كل المؤشرات تشير الي ان طائرات اسرائيلية نفذت عملية في عمق شرق السودان استهدفت شاحنة لورى وعربة صغيرة بوكس فشهود عيان أكدوا سماعهم لسماع صوت طائرات تحلق بإنخفاض واضح وكذلك سمعوا صوت إنفجار قوي اما الرواية الحكومية التي لم تفلح في إقناع أطفال مدارس الأساس بان الامر حادث مروري عادي فالناظر للصور يميز بوضوح ان بقايا السيارات وشكلها يؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان انفجاراً ما قد وقع).

وأضاف ان شرق السودان اصبح مركزا لصراع استراتيجيات دولية كثيف ( فالبحر الأحمر به قواعد ومنصات إيرانية وإسرائيلية وسعودية وهناك عمل استخباراتي دولي علي الارض لتعقب جماعات إسلامية مسلحة تبحث عن موطيء قدم في ملازم في جبال البحر الأحمر والاقمار الاصطناعية تراقب اى تحركات مشبوهة وخصوصا اى شحنات تتجه نحو الحدود المصرية بإتجاه غزة والقوات المصرية تنشط استخباراتيا في تلك المناطق. اما القوات السودانية فقد اقتصر دورها منذ ان حدده وزير الدفاع السابق وهو الدفاع بالنظر فالجيش السوداني لم يعد ذاك الجيش الذي نعرفه فقد انحصرت مهامه في حروب داخلية ضد شعبه وسلاح طيرانه لا يطير إلا بإتجاه جبال النوبة والنيل الازرق لقصف المدنيين ببراميل متفجرة …).

وسبق ونفذت اسرائيل عدة هجمات فى العمق السودانى ، ابان التحالف الاستراتيجى بين النظام الحاكم فى الخرطوم وايران . ولكن النظام استدار لاحقاً ، مع تفاقم أزمته الاقتصادية ، فخفف من علاقاته مع ايران ، ثم تواصل مع اسرائيل ، عبر عدة اجتماعات فى المغرب ودول اخرى ، واتفق مع اسرائيل على ايقاف شحنات الاسلحة والتوسط مع حماس مقابل سعى اسرائيل لتطبيع علاقاته مع الغرب .

وأقر مسؤولون امريكان بتوسط اسرائيل للنظام السودانى ، الأمر الذى اثار عاصفة فى الكنيست الاسرائيلى .

وتشير هجمات مساء الخميس الى ان النظام المطبوع على ازدواجية المواقف واللعب على الحبال المتناقضة ربما عاد من جديد الى ارسال شحنات الاسلحة وفى ذات الوقت ابلاغ الاسرائيليين ببعضها لقصفها !

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