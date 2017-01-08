أمين السياسات باتحاد أصحاب العمل السودانى : زيادة أسعار الدولار الجمركي ستنعكس سلباً على المواطن

(صحف – حريات)

اوضح أمين السياسات باتحاد أصحاب العمل السوداني سمير أحمد قاسم أن زيادة أسعار الدولار الجمركي ستنعكس سلباً على المواطن خاصة الشرائح الضعيفة.

وقال لـ(الصيحة) إن الزيادة في حدود 3% مؤكداً أن لها تبعات و17% ورسم إضافي وأرباح جملة وقطاعي، وتوقع ارتفاعاً من 3% إلى 10%، لافتاً إلى أن أي زيادة تُرهِق المواطن خاصة الشرائح الضعيفة وخاصة عقب انخفاض قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية خاصة الدولار الذى وصل حالياً إلى 19 جنيهاً. وتخوف من انهيار اقتصادي وتحول السودان الى دولة شبيهة بزمبابوي.

وأكد أن الزيادة بالرغم من أنها بسيطة تؤثر على المستورد والكميات المستوردة وانسياب السلع لجهة أن زيادة الأسعار تعني الكساد للبضائع، وتوقع إحجام المواطن عن الشراء، وحذّر من تنامي ظاهرة تهريب البضائع بدلاً من استيرادها بالطرق الرسمية بسبب ارتفاع الأسعار.

وأكد الأمين العام لغرفة المستوردين باتحاد الغرف التجارية على صلاح لـ(الصيحة) ان الزيادة الأخيرة والبالغة 6،6 جنيهات تعمل على زيادة اسعار السلع بنسبة 3%، وقال إن الزيادة في الرسم الإضافي والدولار الجمركي تؤثر سلباً على السلع من حيث ارتفاع أسعارها إضافة إلى تضرر التجار من حيث القوى الشرائية بجانب تأثر رأس المال للمستوردين وبالتالي ضعف الاستيراد، وحذر من خطورة الزيادة التي توقع أن تشكل ندرة في السلع وارتفاع أسعارها بصورة تفوق التكلفة، فضلاً عن أن أي زيادة في سعر الدولار الجمركي ستكون كارثية على مجمل مؤشرات الاقتصاد الكلي المتمثلة في التضخم وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

وتشير (حريات) الى ان آخر تقرير لصندوق النقد الدولى عن الاقتصاد السودانى كشف تراجع احتياطيات النقد الاجنبى ( بنحو ٤٦٠ مليون دولار في عام ٢٠١٥ ، وظلت منخفضة عند مستوى ١,٢ مليار دولار ( ١,٤ أشهر من الواردات) اعتبارا من مايو ٢٠١٦ . رغم التدفقات المالية الوافدة من دول الخليج، والتي قُدرت بنحو ٢,١ مليار دولار بين مايو ٢٠١٥ ويناير ٢٠١٦) .

وأضاف التقرير ( في عام ٢٠١٧ وما بعده، يتوقع الخبراء أن يظل معدل النمو عند مستوى ٣,٥ % ويعتمد بشكل كبير على الزراعة مع آثار غير مباشرة مصاحبة على القطاعات الأخرى … و(سيظل المركز الخارجي ضعيفا، مع فجوة تمويلية تتراوح بين ١,٣ و ١,٩ مليار دولار سنويا التي يتعين تغطيتها من خلال المساعدات الخارجية)، مما يجعل احتياطيات النقد الاجنبى (تقارب المليار دولار (أي شهر واحد من الواردات).

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