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    • وقفة احتجاجية لأسر المعتقلين امام سجن كوبر

    January 8, 2017  

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    نظمت أسر بعض المعتقلين وقفة احتجاجية امام سجن كوبر أمس السبت .

    ورفع العشرات لافتات تطالب باطلاق سراح د. مضوي ابراهيم ، ادم الشيخ ، ونورا عبيد، الذين اعتقلوا منذ اوائل ديسمبر الماضي ولم يسمح لأسرهم بمقابلتهم.

    وسبق وفض جهاز الأمن بالقوة وقفة سلمية لأسر المعتقلين للمطالبة بإطلاق سراحهم ، أمام استعلامات جهاز الأمن بالخرطوم ، يوم الخميس 5 يناير الجارى .

    http://www.hurriyatsudan.com/?p=216138

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