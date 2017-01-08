بيان من اسرة المعتقل السياسي صديق يوسف ابراهيم حول أوضاعه الصحية

(حريات)

بيان من اسرة المعتقل السياسي صديق يوسف ابراهيم حول أوضاعه الصحية

في يوم 23 نوفمبر 2016 تم اعتقال صديق يوسف بواسطة جهاز الامن الوطني ، و منذ ذلك التاريخ تقدمت الاسرة بخمسة طلبات للزيارة تم رفض اربعة منها و التصديق بالموافقة علي الزيارة للطلب الخامس بتاريخ 5 يناير 2017 لشخصين فقط.

و لقد لاحظت الأسرة التردي المريع لحالته الصحية وسوء التغذية والانهاك الجسدي باديا عليه. و الجدير بالذكر أن صديق يوسف يبلغ من العمر 85 عاما، و لمدة تقارب الشهرين مازال رهن الاعتقال التحفظي.

إننا أسرة المعتقل صديق يوسف نبدي قلقنا علي وضعه الصحي الحرج و نطالب السلطات المختصة بإطلاق سراحه فورآ. كما نناشد منظمات حقوق الانسان، الناشطين و الحقوقيين بمواصلة الضغط علي السلطات من أجل اطلاق سراحه فورا أو تقديمه لمحاكمة عادلة.

أسرة المعتقل السياسي صديق يوسف ابرهيم.

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