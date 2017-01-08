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    • بيان من اسرة المعتقل السياسي صديق يوسف ابراهيم حول أوضاعه الصحية

    January 8, 2017  

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    بيان من اسرة المعتقل السياسي صديق يوسف ابراهيم حول أوضاعه الصحية

    في يوم 23 نوفمبر 2016 تم اعتقال صديق يوسف بواسطة جهاز الامن الوطني ، و منذ ذلك التاريخ تقدمت الاسرة بخمسة طلبات للزيارة تم رفض اربعة منها و التصديق بالموافقة علي الزيارة للطلب الخامس بتاريخ 5 يناير 2017 لشخصين فقط.

    و لقد لاحظت الأسرة التردي المريع لحالته الصحية وسوء التغذية والانهاك الجسدي باديا عليه. و الجدير بالذكر أن صديق يوسف يبلغ من العمر 85 عاما، و لمدة تقارب الشهرين مازال رهن الاعتقال التحفظي.

    إننا أسرة المعتقل صديق يوسف نبدي قلقنا علي وضعه الصحي الحرج و نطالب  السلطات المختصة بإطلاق سراحه فورآ. كما نناشد منظمات حقوق الانسان،  الناشطين و الحقوقيين بمواصلة الضغط علي السلطات من أجل اطلاق سراحه فورا أو تقديمه لمحاكمة عادلة.

    أسرة المعتقل السياسي صديق يوسف ابرهيم.

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