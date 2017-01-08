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    • قوات الدعم السريع تستولى على (8) سيارات للمواطنين

    January 8, 2017  

    حميدتى(حريات)

    استولت قوات الدعم السريع على 8 سيارات للمواطنين غرب الدبه بالولاية الشمالية أول أمس الجمعة .

    وارسلت العربات للخرطوم لصالح حميدتى وباشراف من جهاز الامن بالولاية.

     و قال مصدر مطلع بالجمارك لـ(حريات) ان هذا التصرف مخالف لنصوص القانون الذى يتيح لاصحاب تلك السيارات تسوية اى تنازع مع ادارة الجمارك .

    و على ذات الصعيد اطلقت قوات الجنجويد ( حميدتى ) ذخيرة من اسلحة الدوشكا فى منطقة ارقى مما ادخل الرعب فى نفوس المواطنين .

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