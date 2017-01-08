رابطة أبناء الزغاوة بالمملكة المتحدة تُدين مجزرة الجنينة بغرب دارفور

(حريات)

رابطة أبناء الزغاوة بالمملكة المتحدة تُدين مجزرة الجنينة بغرب دارفور

تُدين رابطة أبناء الزغاوة بالمملكة المتحدة وايرلندا الشمالية بشدة مجزرة حي الجبل بمدينة الجنينة بولاية غرب دارفور التي حدثت فى الخامس من يناير 2017م والتي عقبت مجزرة نيرتيتي بوسط دارفور بأقل من أسبوع واحد وراحت ضحيتها العشرات من المواطنين العُزل بين قتيل وجريح.

وتُحمّل الرابطة حكومةالمؤتمر الوطني المسؤلية الكاملة حول مجزرتي الجنينة ونيرتتي وتُطالبها بملاحقة الجناة من منسوبيها وتقديمهم لمحاكمات عادلة و بكف أيادي مليشياتها الآثمة عن المدنيين العزل واتخاذ موقف حاسم حيال إستغلال بعض القبائل للقدرات العسكرية الحكومية للاعتداء على قبائل أخرى .

وتُناشد الرابطة القوة الدولية، متمثلة في مجلسي الأمن والسلم الدولي والأفريقي بالتدخل فوراً لتشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة والضغط على نظام الخرطوم للكشف عن الجناة وملاحقتهم قضائياً.

كما تُناشد الرابطة محكمة الجنايات الدولية بالقيام بدورها في إدراج انتهاكات مجزرتي الجنينة ونيرتتي والتحقيق حولهاضمن سلسلة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسان المرتكبة في نطاق الإبادة الجماعية في إقليم دارفور.

المجد والخلود للشهداء والصبر والسلوان لذويهم وعاجل الشفاء للجرحى.

الأمانة الإعلامية

رابطة أبناء الزغاوة بالمملكة المتحدة وايرلندا الشمالية

7 يناير 2017م.

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