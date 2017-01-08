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    • رابطة أبناء دارفور بنيوريورك تدعو لوقفة إحتجاجية أمام الامم المتحدة تنديدا بمجزرتي نرتتي و الجنينة

    January 8, 2017  

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    رابطة أبناء دارفور بنيوريورك

    وقفة إحتجاجية أمام الامم المتحدة تنديدا بمجزرتي نرتتي و الجنينة

    تنظم رابطة أبناء دارفور بنيويورك و مجموعة SudanRevolts بنيويورك الكبرى وقفة إحتجاجية أمام الأمم المتحدة بنيويورك، تنديدا بمجزرتي نرتتي و الجنينة التي إرتكبتهما مليشيات البشير هذا الاسبوع و إستنكارا على الصمت الأممي تجاه جرائم البشير ضد المواطنين العزل في السودان عموما و في دارفور و جبال. النوبة و النيل الأزرق خصوصا و المطالبة بإدانة صريحة من مجلس الأمن الدولي و إتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية الأبرياء في مناطق الحروب من آلة القتل البشيرية.

    و ذلك في يوم الأثنين الموافق ٩ يناير ٢٠١٧ من الساعة ١٢ ظهرا الى الساعة الثانية بعد الظهر

    المكان: أمام المقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك تقاطع FIRST AVENUE AND FORTY SEVENTH STREET

    الدعوة موجهة لجميع السودانيين بمختلف توجهاتهم من ناشطين و قوى سياسية و دعاة حقوق الإنسان و ذوي القلوب الرحيمة و أفراد الجالية للمشاركة في هذه الوقفة الإحتجاجية تنديدا بهذه الجرائم البشعة و تعبيرا عن رفض جماهير شعبنا لسياسات نظام البشير ضد الأبرياء في دارفور و جبال النوبة و النيل الأزرق.

    إعلام الرابطة.

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