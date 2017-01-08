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    • مظاهرة السودانيين بهولندا تنديدا بمجزرة نيرتتي 6 يناير 2017

    January 8, 2017  

    %d9%86%d9%8a%d8%b1%d8%aa%d8%aa%d9%892(تقرير السنوسى حسن)

    اقام المنبر الديمقراطي السوداني بهولندا بالتضامن مع :

    اتحاد ابناء دارفور بهولندا

    تضامن جبال النوبه بهولندا

    منظمة اللاجئين  السودانيين بهولندا

    جميع منظمات المجتمع المدني السوداني

    ولجان العصيان المدني بهولندا.

    مظاهرة حاشدة تنديدا بالمجزرة  الدموية التى حدثت فى منطقة نرتتي.

    ولقد  تحركت المظاهرة من ميدان ماليفيد فى مدينة لاهاى إلى مقر المحكمة الجنائية الدولية . حيث هتف  المتظاهرون بشعارات منددة بتلك الجريمة  التى تضاف إلى قاموس الجرائم التى ظل يرتكبها نظام المؤتمر الوطني منذ انقلابه المشؤوم.

    وقد خاطب المتظاهرين كل من ممثلى :

    المنبر الديمقراطي السوداني بهولندا

    اتحاد ابناء دارفور

    تضامن جبال النوبه

    منظمة طالبي اللجوء السودانيين بهولندا

     لجان العصيان المدني بهولندا

    حركة العدل والمساواة

    حركة جيش تحرير السودان (جناح عبد الواحد)

    عضو اللجنة التمهيدية لنقابة الصيادلة السودانيين

    ختمت المظاهرة بتسليم مذكرة إلى المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بأحداث مجزرة نيرتتي.

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