المعتقلون يواجهون التعذيب وسوء المعاملة

(حريات)

فض جهاز الأمن بالقوة وقفة سلمية لأسر المعتقلين للمطالبة بإطلاق سراحهم ، أمام استعلامات جهاز الأمن بالخرطوم ، أول أمس .

وأوضحت الصحفية الاستاذة / صباح محمد آدم زوجة المعتقل والمدافع عن حقوق الانسان الدكتور مضوي إبراهيم ان الأجهزة الأمنية سارعت بفض الوقفة صباح الخميس باستخدام القوة وتمزيقها الشعارات واللافتات التي تطالب بإطلاق سراح كل من د. مضوي إبراهيم وسائقه ادم الشيخ والأستاذة نورا عبيد عثمان المحاسبة بالشركة.

وأكدت صباح آدم استمرار الوقفات الاحتجاجية إلى حين السماح بزيارة المعتقلين أو إطلاق سراحهم.

من جهة أخرى سلمت الصحفية صباح محمد آدم عقب فض الوقفة الاحتجاجية مذكرة إلى مفوضية حقوق الإنسان بالخرطوم بخصوص اعتقال زوجها الدكتور مضوي إبراهيم.

وقالت الصحفية صباح لـ(راديو دبنقا) إنها أعربت خلال المذكرة عن قلقها على أوضاع زوجها الصحية ومن تعرضه للتعذيب. واستهجنت صباح عدم سماح الأجهزة الأمنية لأسرته بزيارته منذ اعتقاله من كلية الهندسة بجامعة الخرطوم منذ أكثر من شهر. وأكدت إن جهاز الأمن رفض استلام الأدوية الخاصة بالدكتور مضوي ، واوضحت ان الاعتقالات ورفض الزيارة انتهاك صريح لحقوق الإنسان.

وتشير (حريات) الى ان منظمة (فرونت لاين ديفندرز)( Front Line Defenders) – منظمة حقوقية دولية بارزة – اطلقت نداء عاجلا للتضامن مع المدافعين عن حقوق الانسان المعتقلين : حافظ ادريس وتسنيم أحمد طه ود. مضوى ابراهيم .

وحافظ ادريس ، 40 عاماً مدافع عن حقوق الانسان ، من معسكر ابوشوك للنازحين بالفاشر دارفور ، اعتقل بالخرطوم 24 نوفمبر 2016 من منزل احد اقربائه حين قدم للعاصمة للعلاج .

وأكدت المنظمة ان المعتقلين يواجهون خطر التعذيب وسوء المعاملة ، خصوصاً وان تقارير اوضحت بان حافظ ادريس نقل الى المستشفى بسبب التعذيب .

ولا يزال جهاز الأمن يعتقل عددا كبيراً من النشطاء والسياسيين ، من بينهم : صديق يوسف وطارق عبد المجيد وأحمد حضرة ومنذر ابوالمعالي ومحمد ضياء الدين . وعبد الله عبد القيوم واحمد الضي بشارة الناطق بإسم حركة شباب 27 نوفمبر. وكذلك عاصم عمر عضو مؤتمر الطلاب المستقلين ، وعبد الرحمن مهدى ، منير محمد عثمان ، ومالك أبو الحسن الفضل ، وآخرين .

ويواجه كل من الاساتذة : خلف الله العفيف مختار، مصطفى آدم ، ومدحت عفيف الدين حمدان ، من مركز تراكس ، تهما تصل عقوبتها الإعدام ، وكذلك يواجه عضوا حزب المؤتمر السوداني طه ابوطاهر وابوعلي محمد ، عقوبة الاعدام.

وأكد معتقلون افرج عنهم مؤخراً ان المئات من ابناء دارفور معتقلون فى ظروف صحية بالغة السوء وان بعضهم ينزف جراء آثار التعذيب وسوء العناية بهم .

(نص نداء المنظمة أدناه):

https://www.frontlinedefenders.org/en/case/hafiz-idris-detained-unknown-location

(للمزيد الروابط أدناه):

http://www.hurriyatsudan.com/?p=214355

http://www.hurriyatsudan.com/?p=214689

http://www.hurriyatsudan.com/?p=215283

http://www.hurriyatsudan.com/?p=216005

http://www.hurriyatsudan.com/?p=215507

http://www.hurriyatsudan.com/?p=215388

http://www.hurriyatsudan.com/?p=203456

http://www.hurriyatsudan.com/?p=215675

http://www.hurriyatsudan.com/?p=207751

http://www.hurriyatsudan.com/?p=214889

http://www.hurriyatsudan.com/?p=214502

https://www.facebook.com/sudanesecongress/posts/1175881969199435

التعليقات

( التعليقات الواردة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الصحيفة)