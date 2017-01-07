السبت  7  يناير  2017
  • من نحن
  • راسلنا
  • اعلن معنا
  • ادعمنا

    • منظمة سلام وتنمية دارفور بسويسرا تدين مجزرة الجنينة

    January 7, 2017  

    %d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%86%d8%a9(حريات)

    منظمة سلام وتنمية دارفور بسويسرا

    بيان شجب واستنكارمجزرة الجنينة

    منظمة سلام وتنمية دارفور بسويسرا تشجب وتدين وتستنكر بأشد العبارات الهجوم البربري الوحشيالذي شنه مليشيا الجنجويد المدعوم من قبل حكومة الإبادة الجماعية علىالمواطنين العزل بحي الجبل بمدينة الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفوروالذي راح ضحيته 6اشخاص وجرح 11 اخرين هذا بالإضافة لنهبوسلب ممتلكاتالمواطنين وحرق منازلهم .

     يأتي هذا الهجوم الغادروالدماء التي اريقت بمدينة نيرتتي لم تجف بعدوعلي مرايومسمع حكومة الولاية والقوات النظامية الأخرى.

    ان مجزرتي مدينتي نيرتتيوالجنينة البشعتينيثبتان بما لا يدع مجالا للشك ان نظام المجرم /عمر البشير لقد عقد العزمعلى سفك المزيد من دماء اهل دارفور في ظل مشروع الإبادة الجماعية الذي انطلق منذ ال عام2003وعليه- نطالب بشدة المجتمع الدولي بكافة مؤسساته ان يتحمل مسؤولياته كاملة في حماية المدنيين بدارفور.

    أبوطالب حسن امام المحامي

    رئيس منظمة سلام وتنمية دارفور بسويسرا .

    6/1/2017.

    Share

    التعليقات

    ( التعليقات الواردة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الصحيفة)

    لا تتردد في ترك التعليق...