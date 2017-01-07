علاج الأزمة الاقتصادية يبدأ بتحقيق السلام!

محجوب محمد صالح

آخر تقارير صندوق النقد الدولي عن الاقتصاد السوداني الذي صدر الأسبوع الماضي رصد كثيرا من الاختلالات الاقتصادية التي يعاني منها السودان وبصرف النظر عن رأينا حول (الروشتة) التي أدمن الصندوق على تقديمها للدول حول أزماتها الاقتصادية والتي غالبا ما تؤدي إلى نتائج عكسية- أثبتت التجارب على الأقل أن الأرقام والإحصاءات التي يقدمها الصندوق عن تلك البلاد صحيحة وهذا هو ما يجعلنا نهتم بالمسح الذي يجريه للاقتصاد السوداني.

لقد توصل الصندوق في تقريره الأخير إلى أن السودان بلد منخفض الدخل واقتصاده هش ويواجه قيودا محلية ودولية شديدة واختلالات اقتصادية كبيرة، إضافة إلى الصراعات الداخلية وضعف السياسات والعقوبات المفروضة عليه من جانب الولايات المتحدة– هذا وقد فشلت الجهود المحلية والقومية لإنهاء الصراعات الداخلية ولا تزال الأحوال الإنسانية صعبة. هذا هو ملخص وصف الصندوق للوضع الاقتصادي في السودان، ولا يستطيع أحد أن يجادل في صحة هذا التقييم لأبعاد الأزمة الاقتصادية التي يعيشها السودان حاليا وقد اقتنع الناس بالتجربة أن أرقام الصندوق دائما أكثر دقة وأكثر مصداقية من الأرقام الرسمية، وفي هذا الإطار نقرأ الخلاف بين تقديرات الصندوق وتقديرات الحكومة للنمو في الناتج المحلي الإجمالي الذي يقدره الصندوق بأنه سيكون في حدود ثلاثة إلى ثلاثة ونصف في المائة، بينما تقدره الحكومة بأكثر من خمسة في المائة، وحسب المعطيات الحالية فإن تقديرات الصندوق قد تكون الأقرب للواقع على أن الصندوق قد أجرى هذا المسح قبل أن تتخذ الحكومة الإجراءات الاقتصادية التي هبطت بقيمة العملة الوطنية إلى أقل من النصف وهو قرار يتماشى مع نصائح الصندوق لكنه سيواجه السودان بمزيد من المشاكل والأزمات ويغير الصورة الاقتصادية العامة بشكل كبير، وقد بدأت هذه المشاكل تظهر؛ إذ ارتفع معدل التضخم عشر درجات مئوية إلى ثلاثين في المائة الشهر الماضي وهو مرشح للمزيد- وبما أن تقرير الصندوق كتب قبل القرارات الأخيرة فهو قد تضمن من توصياته لمعالجة الوضع الاقتصادي نصيحته الأثيرة (بزيادة مرونة سعر الصرف) لتحرير سوق صرف النقد الأجنبي وها هي الحكومة قد فعلت ذلك وحصد الناس في السودان المزيد من المعاناة.

إننا نضع الحرب الأهلية والاحتقان السياسي على رأس قائمة الأسباب الجذرية للأزمة الاقتصادية السودانية والحرب الدائرة تستهلك الموارد المالية المحدودة للدولة والصرف على الحرب يتم على حساب التنمية والخدمات وقطاع الأمن هو أكبر قطاع يحصل على نصيب من الميزانية فيما تدنت اعتمادات الصحة والتعليم والخدمات وتغيب أيضاً مشروعات التنمية. والسياسات غير الرشيدة هي التي أودت بالسودان إلى الحصار الاقتصادي وعرضت للفشل أي محاولات تقوم لمعالجة مشكلة الديون الخارجية والاستفادة من المبادرات الدولية المطروحة في هذا الإطار؛ ولذلك لا يستطيع السودان أن يحصل على أي ديون ميسرة وقد فشل في الحصول على الإعفاءات من الديون والمتاحة في إطار تلك المبادرة ولا يمكن أن نتوقع حلولا جذرية للأزمة الاقتصادية ما لم يتحقق السلام والاستقرار السياسي بالقضاء على أسباب الاحتقان السياسي الحالي، وهذا أمر لا يتم بترديد الشعارات ولا بالأماني والأمنيات إنما بالقرارات الصعبة والمواقف الحاسمة.

لقد دعا الصندوق الحكومة السودانية في ختام تقريره إلى (ضبط أوضاع المالية العامة وتعبئة الإيرادات المحلية لتوفير حيز مالي للاستثمار في البنية التحتية والتعليم والصحة مع خفض عجز الموازنة وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي واستمرار الحوار مع الشركاء الدوليين لإحراز تقدم في مجال تخفيف أعباء الديون) لكن الصرف على الحرب لا يتصف بقدر من المرونة يسمح بمثل هذه الممارسات، وأي مشروع لإنفاذ هذه التوصيات سيتوقف على حدوث تغيير سياسي جذري!;

العرب

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