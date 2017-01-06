أصحاب مخابز : أزمة خبز بالعاصمة اعتباراً من اليوم

(حريات)

اشتكى أصحاب مخابز بولاية الخرطوم من أزمة حادة في الدقيق ، وتوقعوا حدوث أزمة في الخبز اليوم الجمعة.

وقال عصام عكاشة – صاحب مخبز – في تصريح لصحيفة (الجريدة) : ان ندرة الدقيق بدأت منذ عدة أشهر لكنها لم تكن محسوسة، ونبه الى تراجع الحصص للوكلاء من (100%) الى (30%)، وأبان ان صاحب المخبز يحصل على حصته مرتين في الاسبوع، وتساءل (هل ترغب السلطات في زيادة سعر الدقيق وبالتالي الخبز، أم ماذا؟).

وفي السياق تضرب أسواق العاصمة موجة غلاء حادة في كافة أسعار السلع الغذائية والأدوية التي اختفت بعض أنواعها من أرفف الصيدليات.

وقال يوسف علي عبدالكريم ، رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال السودان ، أن الاجر الذي يتقاضاه العامل بالدولة يكفي فقط 25% من احتياجاته.

التعليقات

( التعليقات الواردة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الصحيفة)