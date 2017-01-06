الموانئ البحرية تشرد (2500) من العمال

(الجريدة)

اوقفت هيئة الموانئ البحرية أكثر من (2500) من العمال المؤقتين، وذلك اعتباراً من الأول من يناير الجاري، وطالبت إداراتها المختلفة بعدم تقديم طلبات للتجديد لهم، بينما وصفت نقابة العاملين بالهيئة الإجراء بالاعتيادي، ونوهت الى انه يتم بداية كل عام لكنهم ينتظرون القرار النهائي للجنة التي شكّلها مجلس الوزراء بهذا الخصوص.

وكانت الهيئة قد وجّهت امس الأول، مدراء الإدارات العامة والإدارات المساعدة بترتيب اوضاعها بما يضمن استمرارية العمل بواسطة العمالة الثابتة فقط.

وأوضح الأمين العام لنقابة عمال الهيئة شيبة محمد علي، ان بعض المواقع في الهيئة تعتمد بشكل رئيسي على العمالة المؤقتة، وان القرار هو إداري في المقام الأول.

وقال محمد علي لـ (الجريدة) أمس، ان مجلس الوزراء شكّل لجنة للنظر في قضية العمالة المؤقتة، وذلك وفق توجيهات صادرة من النائب الأول لرئيس الجمهورية ووزير النقل، وأبان انهم الآن في انتظار التوصيات الأخيرة للجنة.

وتوقع أمين عام النقابة، ان تتم اعادة العمال الذين يشغلون مواقع رئيسية في الهيئة، واعتبر الإجراء اعتيادي ويجري العمل به بداية كل عام، لكن الجديد هذا العام هو انتظار توصيات وقرارات اللجنة، والتي رجّح ان تُعلن خلال الأيام المقبلة.

التعليقات

( التعليقات الواردة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الصحيفة)