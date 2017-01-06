بيان من حركة تحرير السودان – قيادة مناوي – حول جرائم النظام في (نيرتتي) و(الجنينة)

(حريات)

حركة جيش تحرير السودان بقيادة مناوي

أمانة الشؤون الانسانية

بيان هام حوّل جرائم النظام ضد المدنيين الأبرياء في دارفور

ظلت حكومة الموتمر الوطني تُمارس ابشع انواع الجرائم ضد شعبنا في دارفور خصوصا وفي السودان عموما وظلت هذه الحكومة تستهدف المدنيين ومنشأتهم المدنية بشكل ممنهج مستخدما في ذلك كل اليات الدولة العسكرية والسياسية، وأطلقت يد مليشياتها لكي يواصلوا الإبادة الجماعية ضد شعبنا في دارفور.

واستمرارا لتلك السياسة ارتكبت مليشيات النظام مجزرة بشرية ضد النازحين المسالمين في معسكر نيرتتي في يوم عيد استقلال السودان ! حيث راحت ضحيتها 9 أشخاص وجرح عشرات من النساء والأطفال والرجال، وقبل ان تجف دماء نيرتتي المكلومة،واصلت النظام حملته البربرية ضد الأبرياء في دارفور وارتكبت مجزرة بشرية اخري في الجنينة تضاف الي قائمة جرائمه الدموية ضد الشعب السوداني.

أمانة الشؤون الانسانية بالحركة تدين وتستنكر هذه الجرائم البشعة ضد إنسان دارفور وتدعو كافة المنظمات العالمية والوطنية العاملة في مجال العمل الإنساني للتدخل بشكل لمساعدة المتضررين وتقديم الدواء والعلاج للجرحى وتوثيق الانتهاكات الجسيمة للقانوني الدولي الإنساني وقانون حقوق الانسان . كما تدعو الأمانة بعثة الامم المتحدة في دارفور ان تقوم بدورها في حماية المواطنين في دارفور.

المجد والخلود لشهداءنا البواسل وعاجل الشفاء لجرحانا الأبطال.

الثورة مستمرة والنصر قريب

يحي صدام أمين الشؤون الانسانية بالحركة

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