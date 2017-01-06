طلاب دارفور يجددون موقفهم من الرسوم الدراسية وإدانتهم لمجزرة نرتتي

(حريات)

عقد تجمع طلاب روابط طلاب دارفور ،مؤتمرا صحفي اليوم الأربعاء في دار حزب الأمة ،وقد جدد التجمع إدانته للمجزرة البشرية التي إرتكبتها القوات المسلحة السودانية في منطقة نرتتي بولاية وسط دارفور الأحد الماضي ،وفي السياق ذاته طالب التجمع الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية ،بتشكيل لجنة أممية، تشارك فيها هيئة محامي دارفور، وذلك بغرض تقديم مرتكبي مجزرة نرتتي إلي العدالة،وكما جدد التجمع موقفه الثابت المطالب باعفاء طلاب دارفور من الرسوم الدراسية في كل الجامعات السودانية الحكومية ،مشيرا إلي أن الحرب في دارفور مازالت دائرة والأمر الذي يحول دون مقدرة أسر الطلاب علي دفع الرسوم الدراسية لابنائها في الجامعات .

وكشف الجمع بوجود ثلاثة من اعضاءه لدى معقلات جهاز الأمن، وانه لا يدري مكان اعتقالهم ولا حتي اسر الطلاب المعتقلين ايضا لا يعرفون أين مكان أعتقال أبناءها ،وقال التجمع أن ادم ابراهيم إسحاق حجر رئيس رابطة طلاب دارفور بجامعة القران الكريم أعتقله جهاز الامن والمخابارات من داخل الجامعة منذ 2016/11/21وبينما حامد رحمة الله عيسى نائب الأمين العام للرابطة قد أعتقله جهاز الأمن من بيتهم منذ 2016/12/5م وكما أبلغ التجمع الصحفيين والنشطاء أن جهاز الأمن اعتقل صباح اليوم الأربعاء حيدر محمد كجوك الأمين الثقافي لرابطة طلاب دارفور بجامعة الخرطوم كلية التربية،وطالب منظمات المجتمع المدني والقوى السياسية الشريفة والمحامين بالتدخل العاجل لإطلاق سراح اعضاه المعتقلين و ناشد الإعلامية الشرفاء بتسليط الضؤ علي قضايا طلاب دارفور بهدف تشكيل راي عام حولها.

وفي مداخلة لمتحدث من إتحاد طلاب جبال النوبة أعلان تضامنهم الكامل مع قضايا طلاب دارفور مشيرا إلي أن قضايا إقليم دارفور هي جزء من القضايا الوطنية ويجب علينا جميعا التضامن مع كل الضحايا الذين يقعون فريسة لحكومة المؤتمر الوطني في اقليم دافور وجبال النوبة والنيل الأزرق واضافة قائلاً :”ان جبال النوبا وداوفور والنيل الأزرق باتت تواجه القوات المسلحة لحكومة البشير بصدور عارية وفي الوقت ذاته أن الاسرة الدولية تصمت صمت القبور تجاه الضحايا الذين يسقوط كل يوم دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان ” وفي مداخل أيضا من لنشطاء في مجال حقوق الإنسان تضامنوا كل المتحدثين مع قضايا إقليم دارفور وطلابه.

اعلام الرابطة

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