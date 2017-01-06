إتحاد أبناء دارفور بالمملكة المتحدة : نطالب المحكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيقات الإبادة الجماعية

(حريات)

إتحاد دارفور بالمملكة المتحدة – متلازمة إستباحة البشير لدماء الأبرياء بدارفور – الجنينة نموزجاً – ٢٠١٧

خمس أيام منذ وقوع جريمة الحكومة الشنيعة في نيرتتي، وسط دارفور، وها هي مليشيات الإبادة الجماعية، الجنجويد، وفي يوم الخميس ٥ يناير ٢٠١٧ تقتحم دون مقدمات حي الجبل، مربع ٧، الجنينة، حيث قامت بمحاصرة الحي وأقدموا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه المواطنين على مرمى حجر من أعين القوات النظامية ممثلة في الشرطة والأمن وحرس نائب الوالي وقائد شرطة الولاية، ويدل ذلك على مباركة حكومة الولاية على العملية الإجرامية. ونتيجة لذلك، قتل ستة وجرح العديد من المدنيين. مرفق أدناه أسماء القتلى والجرحى:-

الذين قتلوا:-

١_ محمد إبراهيم سليمان – الشهير ب CIA

٢_ عبدالله على – بمبينو

٣_ يعقوب عبدالرحمن خميس

٤_ عبدالباسط محمد

٥_ مالك عبدالرحمن خميس

٦_ خميس أبكر ارباب

الجرحى:-

١_ إسحق يحيى علي

٢_ عبدالله جنقو

٣_ محمد آدم عمر

٤_ صيامة بشار

٥_ د. زكريا (لم يتوفر اسم الأب او اسم العائلة حتى الآن)

٦_ الصادق على عبدالله

٧_ محمود عبدالرحمن

٨_ آدم سليمان أبكر

٩_ آسحق خميس

١٠_ موسى عبدالله

١١_ هارون عمر

١٢_ عصام عيسي جمعة

ويتواصل مسلسل الدماء والحرب الشعواء المفروضة على شعب الإقليم، تارة بجيش البشير النظامي وتارة أُخرى عن طريق آلة الجنجويد والدعم السريع والحرس الحدود. إنها موجة جديدة من الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.

إذا الشعب يوماً أراد الحياة فلا بد أن يستجب القدر

وإذا لم يُحرّك فينا مقتل أهلنا أبناء وطننا ساكنناً، فاعلموا إنّا أضحينا مومياء تتحرّك.

دماء الشهداء، بكاء الثكلى واليتامى والمشردين، الإنتصار لهم والقصاص من المجرمين دين في أعناقنا وأعناق جميع السودانيين اذا أردنا باختلافنا وتنوعها أن نعيش في بلد مع بَعضُنَا البعض يعمه سلام ووئام، هذا او الطوفان الذي سوف يشتت المشتت ويمزق الممزق ويحرق الأخضر واليابس، والذي سوف تصل أطرافه إلى كل ركن في البلاد.

الرحمة والقبول لشهداء الجنينة وشهداء السودان والشفاء للجرحى والحريّة للمعتقلين والأسرى.

إتحاد أبناء دارفور بالمملكة المتحدة سيقوم بالتحصل على المزيد من المعلومات ومخاطبة كل من الامم المتحدة والحكومة البريطانية والاتحاد الأوربي لفتح تحقيق جديد في هذه الجريمة ضد الإنسانية، لمُساءلة الجهات الحكومية. نطالب المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية بفتح التحقيقات من جديد بعد ان أغلقتها بعد خطابها الشهير في مجلس الامن لإضافة الجريمة الأخيرة إلى السجل الدامي لعمر البشير ونظامه الحاكم، وأيضاً سوف نطالب مجلس الأمن لتوفير الدعم التام للمحكمة لممارسة أعمالها لتطبيق العدالة التي ظل شعب السودان في دارفور ينتظرها. يدعو الإتحاد كل السودانيين لرفع أصواتهم في كل مكان لنصرة اهلهم في المناطق المتضررة، لتطبيق شعار الدم واحد والشعب واحد.

الصادق على النور

رئيس إتحاد دارفور بالمملكة المتحدة

الموقع: darfurunionuk.wordpress.com

الايميل: [email protected]

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