بيان من الحِزب الإتِحادى المُوًحَد حول مجزرة الجنينة

(حريات)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحِزب الإتِحادى المُوًحَد

التاريخ: 2017/1/5

الحزب الإتحادي الموحد – يدين أحداث مدينة الجنينة

لم تكد دماء شهداء نيرتتي الدامية تجف حتي تواترت الأنباء بحدوث مجزرة جديدة شهدتها مدينة الجنينة بغرب دارفور أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من أهلنا الأعزاء في تلك المنطقة و نظام جماعة الإسلام السياسي المشلول يقف عاجزا كعادته في حماية المواطن والوطن،،

إن هذا العدد الكبير من القتلي والجرحي في اقل من اسبوع يعكس بوضوح عن مدي تردي الأوضاع وإنفلات الأمن في دارفور في ظل العجز التام للنظام الحاكم عن بسط الأمن وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

إننا في الحزب الإتحادي الموحد ندين ونستنكر بشدة هذه الهجمات الهمجية علي السكان الآمنين في دارفور من قبل المليشيات المدعومة من نظام جماعة الإسلام السياسي،

ان الحزب الاتحادي الموحد يجدد دعوته لكل مكونات المعارضة السودانية بمختلف مسمياتها وتوجهاتها بالتوحُد ورص الصفوف حتي ندرأ عن بلادنا وشعبنا ظلام المصير.

المجد والخلود لشهداء الحق في دارفور العزيزة

كونوا معنا من أجل دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق..

الحزب الإتحادي الموحد

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