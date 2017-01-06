الإرهاب يدين الإرهاب..!!

عثمان شبونة

* قبل انعقاد الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في العام الفائت؛ رأينا واحدة من مفارقات سلطة المنافقين في السودان؛ بإبتكار (خدعة) تتقوى بها زوراً وسط الأمم.. فقد (لملَم) المنافقون مؤتمراً خاصاً بالإرهاب.. هذا المؤتمر شهدته الخرطوم الرسمية التي ظلت (تربِّي الهوس والتطرف) في أحضانها طوال 27 عاماً.. كان الهدف واضحاً من المؤتمر الذي أرادت وزارة الخارجية أن تستبق به الدورة الأممية؛ فيكون لها حجة أو “سبّوبة” كما فعل البشير ــ تماماً ــ ببدعته التي أطلق عليها (الحوار الوطني) ليشهرها حجة في أوجه المعارضين..!! وقتذاك كأن الضالون يريدون القول للعالم: (شوفونا.. آهو نحن بنكافح الإرهاب ومهتمين بظاهرته الخطيرة يا ناس الأمم المتحدة!!).. بينما العالم كله على دراية بأن سلطة البشير خففت إرهابها القديم (باسم الدين) كتكتيك؛ وفعّلت ذاكرتها الإرهابية بقوة أكبر في ثوب (مليشاوي) جديد؛ بعد سقوط الثوب البالي..! ويظل الإرهابي (أبو دقن) لا يختلف عن الحليق (أبو بدلة) أو (أبو كدمول)..!!

* ودماء السودانيين لم تجف في نيرتتي؛ نجد وزارة الخارجية السودانية ذاتها تنافق بأسلوب يرثى له؛ إذ تظهر للعالم وكأنها تنتمي إلى نظام غير هذا الإرهابي المستهبل.. فقد أدانت التفجيرات الأخيرة في تركيا بلغة محشودة (بالولاء والولولة) بعثوها لأخوهم أردوغان..! العملية الإرهابية في تركيا مدانة بأغلظ الألفاظ من قبل وزير خارجية إخوان السودان الدكتور غندور؛ لكن العملية الإرهابية في (نيرتتي) الوادعة عبارة عن جريمة عادية جداً لديهم؛ أو كما قال وزير الدفاع ــ بالانجليزية ــ معتبراً مجزرة نيرتتي (بوليس كيس!!) هكذا يتحدث وزير الدفاع باستهانة؛ بمثلما لا تمل قيادات المؤتمر الوطني من الاستحقار والاستخفاف بالشعب..! هل وزير الدفاع ليست لديه معلومات حين أطلق هِباب قوله الآنف؛ أم حديثه (تريقة!!) في وقت الجد؟!!

* بلهجة (شديدة) ومتوقعة؛ أدان إرهابيو السودان هجوماً إرهابياً وقع في مدينة اسطنبول التركية بفارق وقت قصير بينه وبين المجزرة التي حدثت في منطقة (نيرتتي) السودانية.. ولكي تدلل سلطة بلادنا بمزيد من التأكيدات بأن الدم السوداني رخيص جداً عندها؛ طارت تعازيها إلى (إخوانها المتأسلمين الأتراك) عابرة للبحر المتوسط..! منعتها (الاستعلائية) والعدوانية من كلمات عزاء للسودانيين في مصيبتهم.. ولا نقول كلمات إدانة؛ لأن السلطة المتسببة في فواجع نيرتتي وغيرها من المستحيل أن تدين (سفلتها)؛ لكننا لن نندهش إذا سار القتلة بصحبة جنازات (الشهداء)..! هكذا تعودنا من الحاكمين، الذين لا يؤمنون بوطن كما لا يؤمنون بشعب أو تراب..!

* من يقرأ بيان الخارجية السودانية (الثاكل)؛ لا يأخذه الشك بأن أردوغان ذاته لم يدين عملية اسطنبول كما أدانوها إخوان السودان؛ وبدرجة عالية من (التضامن)!! فكلهم (اسطنبول)!! وكلنا (نيرتتي)..!!

خروج:

1 ــ ما علاقة حكومة الخرطوم بمكافحة الإرهاب أو استنكاره؛ بينما هي تمارسه بأقوى ما تكون الممارسة؟! بل تزيد على الممارسة باستفزاز الشعب وتسفيه مشاعره؛ كما يفعل قادة الحزب الحاكم بإصرار غير مسبوق..!

2 ــ هل يمكن أن يتخفى قادة الكيان المذكور بالكذب الصريح والازدواجية طوال عمرهم (حتى في الأمور المكشوفة)؟!

3 ــ إذا كان تقديس (الإخوان) لأنقرة وغزة لا حدود له؛ ولا بواكي “رسميين” منهم على أهل السودان؛ فهل نسمي وجودهم أكثر من (احتلال استيطاني) أو كما قلنا مِراراً؟!

4 ــ ماذا فعل شعبنا في التاريخ القريب أو البعيد لهؤلاء (المرتزقة)؛ حتى يجد منهم هذا العداء الصارخ؟!!

أعوذ بالله

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الجريدة (الالكترونية).

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