الخميس  5  يناير  2017
  • من نحن
  • راسلنا
  • اعلن معنا
  • ادعمنا

    • مدرسة بإسم مدير جهاز الأمن محمد عطا المولى !!

    January 5, 2017  

    (حريات)

    مدرسة بإسم مدير جهاز الأمن محمد عطا المولى!!

    img-20170105-wa0016

    (للمزيد من المعلومات الرابط أدناه):

    http://www.hurriyatsudan.com/?p=214078

    Share

    التعليقات

    ( التعليقات الواردة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الصحيفة)

    لا تتردد في ترك التعليق...