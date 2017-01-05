تجديد الثقة فى أمين مكى مدنى رئيساً لمبادرة المجتمع المدني

(حريات)

إنتخبت مبادرة المجتمع المدني بالاجماع من خلال جمعيتها العمومية الاثنين الماضي، إنتخبت الدكتور أمين مكي مدني رئيسا لها،كما تم انتخاب اللجنة التنفيذية المكونة من (21) عضوا في ذات الجلسة فضلا عن إجازة الميثاق والنظام الاساسي بحضور عدد كبير من المنظمات المدنية والجمعيات والاتحادات.

وأبقت الجمعية العمومية علي اسم مبادرة المجتمع المدني وهو الاسم الذي التصق بالمبادرة منذ توقيعها علي نداء السودان نهايات العام 2014م الي جانب الجبهة الثورية وحزب الامة القومي وقوي الاجماع الوطني بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا.

وشهدت مداولات الجمعية العمومية نقاشا واسعا واضافات وتعديلات عديدة بشأن الميثاق والنظام الاساسي،قبيل إجازتها،وتناولت تلك المواثيق الاسم والمقر والمبادئ والاهداف والوسائل والعضوية والاطار التنظيمي والشوؤن المالية.

وينتظر ان تعقد اللجنة التنفيذية التي تم انتخابها الي جانب تجديد الثقة في الرئيس الدكتور أمين مكي مدني ينتظر ان تعقد اجتماعها خلال اليومين القادمين لتوزيع اعباء المكاتب والامانات داخل اللجنة.

الدكتور أمين مكي مدني

رئيس مبادرة المجتمع المدني.

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