بروفيسير أحمد عبد المجيد : الخلاص

(حريات)

الخلاص

بروفيسير أحمد عبد المجيد

السودان دولة فاشلة (Failed state) :

مصطلح الدولة الفاشلة استخدمه للمرة الاولى الرئيس الامريكي الاسبق “بل كلنتون”اذ نعت به الدول التي فشلت في القيام بوظائفها الاساسية مما جعلها تشكل خطرا على الامن والسلام العالميين مثال افغانستان في عهد طالبان ومثال الصومال.

كما يؤكد على ذلك ما يصدر سنويا عن المجلات العالمية مثال مجلة Failed State”الدولة الفاشلة “ذات الاهتمام بتوصيف وتصنيف الدول الفاشلة حسب فشلها في تقديم وتفعيل تصور إجتماعي وإقتصادي وسياسي وتكون في تلك الدول “سلطة الأمن” أهم سلطة كما هو الحال الآن في السودان .

والمؤشرات الدالة على فشل الدولة السودانية تتلخص في الآتي:

المؤشرات الاجتماعية :

وتتمثل في تصاعد الضغوط الديمغرافية، وليس على سبيل الحصر، مثال:

(ا) الحركة العشوائية للافراد والمهجرين داخليًا و اللاجئين والتي خلقت الحالات المعقدة التي نتج وينتج عنها تفشي الامراض والنقص في الغذاء والمياه الصالحة للشرب والتنافس على الارض في جو خلق ويخلق بين الفئات المتنافسة موقفا شديد التعقيد يجعل الجماعات المظلومة تنتظر الثأر في مناخ تنعدم فيه العدالة ويتميز بالاستثناء السياسي والمؤسسي وفي بعض الحالات الاثني أو القبلي مع سيطرة الأقلية على الأغلبية .

(ب)هجرة العقول وهجرة الطبقات المنتجة.

المؤشرات الاقتصادية:

والأساسي منها يشمل الآتي:

(ا)غياب التنمية الاقتصادية .

(ب)إعتناق فلسفة السوق الحر والإلتزام بإقتصادياته أدّى الى الخصخصة وعليه تخلّت الدولة عن التزاماتها .

وأخطرها خصخصت التعليم العالي في الجامعات الحكومية إذ حدّد خمسون في المائة من القبول هذا العام قبول خاص وخمسون في المائة قبول عام (جريدة السوداني بتاريخ الجمعة 31 يوليو2015).

(ج) انعدام المساواة في التعليم والوظائف والدخل وارتفاع مستويات الفقر عند الغالبية.

(د) الانحطاط الاقتصادي الحاد فيما يختص بالدخل القومي وسعر الصرف وتقييم العملة الوطنية.

(ه)التدهور المضطرد في معدلات النمو والتوزيع.

(و) التدهور الحاد في تقديم الخدمات في المجالات الحيوية والتي شملت الصحة والتعليم والتوظيف.

(س) تمركز موارد الدولة في مؤسسات الرئاسة وقوات الأمن والمليشات والعمل الدبلوماسي .

(ص)عجز الدولة التام في الإيفاء بالتزاماتها المالية.

المؤشرات السياسية:

(ا)فقدان الدولة شرعيتها، ويتمثل ذلك في فساد النخبة الحاكمة،غياب الشفافية والمحاسبة السياسية .

(ب) ذيوغ الجرائم التي ترتبط بالنخب الحاكمة.

(ج)الهيئة القضائية صارت مشتقة من السلطة التنفيذية.

(د)حرمان المواطنين من التطبيق العادل لحكم القانون.

(ه) انتشار انتهاكات حقوق الأنسان ممثلة في الاعتقالات السياسية والعنف المدني.

(و) سلب حرية التعبير عموما وفي كل المجالات.

(س) التشتت الأمني، الشيء الذي خلق دولة داخل دولة.

(ص)ظهور نخبة عسكرية مهيمنة داخل الجيش.

(ط) تشكيل مليشات مسلحة تابعة لحماية النظام وتوازي الأمن النظامي للدولة.

(ي)ظهور وتنامي الانشقاقات داخل النخب بالدولة.

عليه، بتراكم مؤشرات الدولة الفاشلة يقف الآن السودان على حافة هاوية الإنهيار التام، مثله مثل الصومال وأفغانستان في عهد طالبان.

طريق الخلاص

وللخلاص من النظام الشمولي العقائدي الجاثم على صدر الشعب السوداني، لابد لنا أولًا الإستفادة من دروس تجربتين رائدتين عبر تاريخ السودان المعاصر،بل وتاريخ القارة الافريقية في التخلص من نظاميين عسكريين شموليين:

(أولًا) انتفاضة أكتوبر الشعبية(1964):

بدأ إشعال فتيلها طلابيا وفي جامعة الخرطوم بالتحديد.ثم شاركت في إنجاحها الفعاليات الشبابية والمهمشين على مستوى الشارع السوداني. وزاد من تفعيلها مشاركة النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني بشتى أنواعها وجميع فصائلها التي دعت الى التظاهر السلمي في الشارع مع العصيان المدني والذي أدى إلى إسقاط النظام العسكري آنذاك.

وهنا لابد لنا من عدم إغفال دور الضباط الأحرار من القوات المسلحة مدعما بضباط الشرطة في الضغط على السلطة العسكرية وإجبارها على التنحي ثم تسليم الحكم للسلطة المدنية.

كذلك لابد لنا وبأسلوب تشريحي، من الإستفادة من الدروس التي حالت دون تحقيق انتفاضة أكتوبر لشعاراتها الثورية؟؟؟؟

(ثانيًا ) انتفاضة مارس/أبريل (1985):

دون الدخول في التفاصيل المعروفة لدينا جميعًا، إلا أن تلك الإنتفاضة الفريدة في نوعها كان وقودها أساسا جميع فعاليات النقابات المهنية ،منظمات المجتمع المدني الأخرى بشتى فصائلها وكافة فعاليات الشعب السوداني من شباب وشيب.

وهنا لابد لنا كذلك من عدم إغفال دور الضباط الأحرار بالقوات المسلحة في الضغط على قيادة الجيش لتلبية مطلب الشعب السوداني في الإطاحة بالنظام العسكري الشمولي الثاني.

وهنا كذلك لابد لنا من وقفة على الدواعي والأسباب التي وقفت عقبة لتحقيق إنتفاضة مارس/أبريل شعاراتها الثورية؟؟؟؟

العصيان المدني أداة مثلى لإسقاط النظام

العصيان المدني أداة مجربة في إسقاط النظم الشمولية،إلا أن العصيان المدني منحى ليس بالسهل المنال، إذ يستوجب عملًا جادًا ودؤوبًا تشارك فيه جميع فعاليات الشعب السوداني المتضررة من شمولية وعقائدية نظام الأخوان المسلمين.

وبما أن العصيان المدني ليس بالغاية تحديدًا وإنما هو وسيلة لاسقاط النظام، لابد أن تسبقه وضع إستراتيجية تفصل فيها الآليات اللازمة لاسقاط النظام، ذلك زيادة على الإتفاق حول فترة انتقالية ببرامج تفصيلية تنقل دولة السودان من مرحلة النظام الشمولي الى مرحلة الدولة الديمقراطية.

ولتحقيق العصيان المدني كوسيلة مثلى لإسقاط النظام، لابد لنا أولًا ومسبقًا من القيام بالآتي :

(1)إنشاء وسيلة ومنبر مسموع يخاطب الشعوب السودانية باللغة السودانية العامية، والسودانية المهجنة، واللغات المتعددة لشعوب السودان.

(2)المراجعة والإحصاء التحليلي لجرائم الحرب وانتهاكات حقوق الانسان التي ارتكبها النظام في اقاليم السودان المختلفة وعلى رأسها دارفور، جنوب كردفان وجنوب النيل الأرزق .

(3) إحصاء ومراجعة الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها النظام في بقية أقاليم السودان.

(4)إحصاء ومراجعة وتقييم جميع الوقفات المدنية والسلمية المعارضة للنظام في جميع أقاليم السودان.

(5)تفعيل النقابات المهنية وبقية منظمات المجتمع المدني بالجاهزية المطلوبة للوقفات الاحتجاجية والتظاهرات السلمية وجميع متطلبات العصيان المدني.

(6)تشبيك المنظمات الشبابية والطلابية للقيام بدورها الفعال في إطار المفهوم الديمقراطي السلمي للوقفات الإحتجاجية ، والتظاهرات والعصيان المدني.

(7)الإستنهاض الإعلامي للضباط الأحرار من القوات المسلحة وقوات الشرطة للقيام بدورهم التاريخي والوطني في المشاركة في إسقاط النظم الشمولية.

(8)وضع برنامج حد أدنى يتم الإتفاق عليه بواسطة منظمات المجتمع المدني، الفعاليات الشبابية، الأحزاب السياسية والحركات المسلحة المعارضة للنظام.

(9)تحديد شكل ومهام ومدة صلاحية حكومة الفترة الإنتقالية بعد إسقاط النظام.

يترك تحديد شكل الهوية وفلسفة الدولة عند صياغة الدستور الدائم والاستفتاء الديمقراطي والنزيه عليه حسب ما ترتضيه غالبية الشعب السوداني.

Papers submitted to The London Symposium

Date: 1/September/2015

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