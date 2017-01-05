تحالف القوى السياسية بالمملكة المتحدة يدين مجزرة (نيرتتي) ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل

(حريات)

تحالف القوى السياسية السودانية بالمملكة المتحدة وايرلندا

بيان إدانة مجزرة نرتتي الغاشمة في الاول من يناير 2017

الي جماهير الشعب السوداني

في ظل احتفالات العالم باستقبال العام الجديد باهازيج الفرح والسرور، الا انّ الامر كان مختلفٌ جداً عند نظام الموتمر الوطني المشؤوم، الذي يواصل في ارتكاب المجازر ضد الشعب السوداني في ولاية وسط دارفور بمحلية نرتتي نهاراً جهاراً وفي عيون المجتمع الدولي.

قد ارتكب نظام الموتمر الوطني الدموي ممثل في مليشياته المتوحشة ابشع مجزرة جديدة تضاف إلى سلسلة مجازر الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق أبناء الشعب السوداني في دارفور وجبال النوبة، النيل الأزرق .حيث هاجمت تلك المليشيات المتوحشة المواطنين الابرياء إثر مقتل أحد جنود النظام وذلك بتاريخ الاول من يناير عام 2017 لتستهل العام الجديد بأسوأ كارثةٍ ضد المواطنين الأبرياء العزل. وقد كانت الحصيلة الأولية لهذه المجزرة البشعة استشهاد 12 مواطناً وجرح أكثر من 60 شخصاً استخدمت مليشيات النظام هجوما عنيفا بالذخيرة الحية بشكل لم يتصوره اي إنسان يمتلك ضمير يأنبه.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل قامت تلك العصابات ذات النزعة الغير إنسانية باغتصابِ عددٍ من الفتيات الصغيرات. كما أشعلت النيران في عددٍ كبيرٍ من المنازل مخلفة وراءها دماراً شاملاً. إضافة إلى نهب السوق كاملاً ونهب جميع ممتلكات المواطنين.

جماهير الشعب السوداني

نحن في تحالف القوي السياسية بالمملكة المتحدة وإيرلندا ندين ونشجب بشدة هذا العمل الإجرامي البشع والشنيع ضد الشعب السوداني في دارفور. كما نطالب المجتمع الدولي والانساني وكل المنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل الفوري لإيقاف هذه المجازر بحق شعبنا في دارفور وكافة أنحاء السودان.

كما ندعو كل القوي السياسية وجميع منظمات المجتمع المدني والروابط الاجتماعية والناشطين وكل الشرفاء السودانين في الداخل والخارج للخروج بمظاهرات في السودان وجميع دول العالم من اجل مواصلة النضال الوطني لتغير النظام ورميه في مزبلة التاريخ غير مأسوف عليه.

المجد والخلود للشهداء الأبرار.

الشفاء العاجل لجرحانا.

الخزي والعار لمليشيات النظام.

٤ يناير ٢٠١٧.

التعليقات

( التعليقات الواردة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الصحيفة)