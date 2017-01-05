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    • دعوة لتظاهرة للسودانيين بهولندا تنديدا بمجزرة نرتتي

    January 5, 2017  

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    إعلان هام

    يدعو المنبر الديمقراطي السوداني بهولندا بالتضامن مع اتحاد ابناء دارفور ، تضامن جبال النوبه ولجنه طالبي اللجوء جميع منظمات المجتمع المدني السوداني ولجان العصيان المدني بهولندا إلى تظاهرة حاشدة يوم غد الجمعة تنديداً بمجزرة نرتتي وانتهاكات مليشيات البشير ضد الشعب السوداني.

     نناشد جميع أبناء وبنات الشعب السوداني  بالمشاركة في المظاهرة.

    تتوجه المظاهرة إلى المحكمه الجنائية الدوليه حيث يتم تسليم مذكرة للمدعيه العامه للمحكمه الجنائية .

    مكان التجمع : ميدان ماليفيد دنهاخ سنترال

     وذلك يوم : الجمعه الموافق 6/1/2017

    الحضور:  الساعه 12

    التحرك : الساعه 13

    ثورة حتى النصر

    لجنة التعبئة والمظاهرات.

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