سائحون أم مستعمرون ؟!

زهير السراج

* حسب تصريح رسمي فإن وفداً حكومياً يستعد للسفر الى الصين في الأسبوع القادم لبحث مشكلة الديون الصينية على السودان التي تبلغ 11 مليار دولار أمريكي، 7 مليار منها واجبة السداد في هذا العام وترفض الصين إعادة جدولتها، وتطالب بتسديدها أو التنازل لها عن بديل مناسب كالأرض!!

* ومن جانب آخر، فلقد وصل الخرطوم وفد صيني، نشرت الصحف على لسان مسؤولين من بينهم المدير العام لوزارة السياحة، أنه جاء “لتحديد المقاصد والأماكن والإجراءات السياحية في السودان، تمهيدا لإحضار نحو (مليون) سائح صيني، تم الاتفاق على تفويجهم في بداية هذا العام وذلك حسب اتفاقيات وشراكات اقتصادية وقعت بين البلدين مؤخراً.. تخيلوا مليون سائح صينى !!

* ويقول الخبر المنشور في عدد من الصحف من بينها (الشرق الأوسط ) اللندنية، إن رجال أعمال صينيين وقعوا الشهر الماضي 24 اتفاقية، أبرزها قيام (منطقة حرة) على ساحل البحر الأحمر، وإنشاء (ميناء حر) لخدمة الواردات والصادرات، ومشروع زراعي نموذجي بشمال السودان مساحته أكثر من ( 100 ألف فدان)، لإنتاج أصناف جديدة من القمح والقطن والفواكه والخضر بنظام البيوت المحمية الحديثة وبتقنية صينية، بجانب (20 ) مشروعاً زراعياً وتعدينياً وسياحياً وصناعياً وتجارياً واتصالات وبنية تحتية.

* وأوضح علاء الخواض مدير عام السياحة بوزارة السياحة والحياة البرية لـ«الشرق الأوسط»، أن الوفد سيقف على استعداد السودان لتفويج نحو (مليون) سائح صيني خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هذا الحدث تعمل عليه منذ شهور نحو (ثلاثة آلاف) وكالة سفر وسياحة في جميع أنحاء الصين، بجانب ( 53 ) وكالة سفر سودانية.

* أرجو أن تعيدوا القراءة بهدوء وروية، وفد سوداني الى الصين لإيجاد حلول لمشكلة الديون الصينية، واتفاقيات ضخمة جداً مع الصين خلال زيارة وزير الزراعة الصيني الى السودان خلال شهر نوفمبر الماضي، منها منح الصين (مائة الف فدان) في شمال السودان لانتاج أصناف جديدة من القطن والقمح والخضر والفاكهة بطريقة البيوت المحمية، بالاضافة الى عدد كبير من المشاريع في مجال التعدين والزراعة والاتصالات والتجارة والبنية التحتية، وإنشاء ميناء حر لخدمة الصادرات والواردات (الصينية طبعا) .. ثم مليون سائح صيني سيبدأ تفويجهم الى السودان في بداية هذا العام، وتعمل على ذلك ثلاثة آلاف وكالة سفر وسياحة صينية، بجانب 53 وكالة سفر سودانية !!

* دعونا نتساءل ببراءة شديدة .. (هل لدى السودان إمكانيات لاستيعاب ألفي سائح كل شهر، دعكم من مليون سائح سيبدأ تفويجهم قريباً، وتعمل على ذلك 120 وكالة سفر وسياحة صينية وسودانية؟)

* لا بد أننا سنشهد خلال أسابيع وأشهر قليلة بداية تفويج المواطنين الصينيين الى السودان (مليون مواطن ) بغرض الإقامة والاستيطان والعمل في المشاريع الضخمة والمساحات الواسعة من الأرض التي مُنحت من وراء ظهر الشعب للحكومة الصينية، وأن المسألة ليست مجرد سياحة !!

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