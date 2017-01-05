-
أحدث الأعمدة
-
تناقضات الشرتاي فيصل محمد صالح
-
سائحون أم مستعمرون ؟! زهير السراج
-
نرتتي الجميلة المنكوبة هلال زاهر الساداتي
-
أيتها السعودية.. البشير زائل..! عثمان شبونة
-
المرأة في المسرح السوداني بدرالدين حسن علي
-
رساله الي كل اصحاب الضمائر الحية تجاه الوطن الطيب محمد جاده
-
ليتهم استجوبوه عن مجزرة نيرتتي احمد محمود
-
تصريحات إستفزازية إستعلائية نورالدين مدني
-
-
أحدث المقالات
-
عقبات في طريق التغيير : ضعف المهارات و غياب الاستراتيجية مصطفى عمر
-
علي عثمان : الفريد و المُدهش بابكر فيصل بابكر
-
وسائل التواصل : الحذر لأجل أبنائنا !! صلاح التوم كسلا
-
حركات الهامش المسلحة هي صانعة الثورات من اكتوبر حتي عصيان نوفمبر و ديسمبر؟!! ابوبكر القاضي
-
مأزق المؤتمر الشعبي د . الصادق محمد سلمان
-
الصحافة السودانية و تغطية الحرب الأهلية في السودان طه جعفر الخليفة
-
السودان على عتبات الثراء !! احمد دهب
-
بروفايل: الثُّقبُ فِي سَقْفِ البَيْت! (1 ـ 2) .. (سِرأناي كِلوِيلجانقْ وسِجالاتُه مِن الوحدةِ إلى الانفِصَال) كمال الجزولي
-
حزبُ الأُمّة وحقُّ تقريرِ المصير ومسئولية انفصال جنوب السودان د. سلمان محمد أحمد سلمان
-
كسرة .. على محمود ! محمد وداعة
-
التَعَصُبْ العِرقِي والكراهيّة العنصرية ومجزرة نيرتتى حماد وادى سند الكرتى
-
المعارضة السودانية هل تستطيع اسقاط الحقير الطيب محمد جاده
-
-
أحدث الحوارات
-
اخر الإجتماعياتأحزان
-
الحركة الشعبية تنعي المناضل كوكو آرات
-
عزاء فى وفاة مقبولة مهدي حسن الخليفة شريف
-
الإمام المهدي ينعي النور أحمد محمد إبراهيم
-
-
أحدث ما نشر
-
نص تعديلات تكريس حكم الطاغية
-
الدكتور محمد شحرور : ثقافة عصور الاستبداد
-
هيلين ماكابي : جون رولز ونظرية العدالة
-
نظريَّة الطَّاعة في الخطاب الإسلامي : التأسيس النَّصّي والفعل التاريخي
-
الإسلام السياسي بما هو إضرار بالدين والسياسة
-
السودان من أكثر الدول تلقياً للمساعدات الانسانية فى العالم
-
نانسى عجاج : اداء بالغ الجمال
-
زيـادات جديـدة فى اسـعار المياه والكهربـاء والاتــصالات
-
العصيان المدني ليوم واحد وهو يوم 19 ديسمبر
-
الأمين العام للحركة الشعبية : رسائل الي شعبنا
-
أحمد حسين آدم : مخاض التغيير السودانى ، السيناريوهات والمآلات
-
منظمة العفو الدولية : اعتقال د. مضوى إبراهيم آدم دليل آخر على عدم احتمال الحكومة للأصوات المستقلة
-
الإرهاب الإسلاموي : فعل أم رد فعل؟
-
النص الكامل لمقال د. النور حمد : تشريح بنية العقل الرعوي
-
(الجنجويد) كقوة موازية ورادعة للقوات المسلحة !
-
د. عمر القراى : العصيان المدنى .. وقفة الأحرار !!
-
المهندس عمر الدقير قبل اعتقاله : لن تزيدنا السجون إلا إيماناً بقضية شعبنا وعزماً واصراراً على الانحياز لها
-
تنبيه من تخريب وقرصنة العصيان المدنى
-
محاكمة معتقلى تراكس تتواصل غدا الثلاثاء
-
المدافع البارز عن حقوق الانسان د. أمين مكى مدنى : تجريم النشاط السياسى
-
في مبادئ الحوار وأخلاقياته
-
برنارد لويس : الإسلام والديمقراطية الليبرالية: لمحة تاريخية
-
هابرماس، ليوطار وما بعد الحداثة
-
التصوّف الحرّ أو الإيمان بلا حدود
-
السلفية السرورية.. مزج بين فكر (ابن تيمية) وحركية (الإخوان) القطبية
-
الدبلوماسي الأميركي السابق زلماي خليل نقلا عن مسؤولين سعوديين: استخدمنا المتطرفين ثم انقلبوا علينا
-
إحتفاءاً بالذكرى 48 لنشيد الملحمة : حوار مع هاشم صديق وإفادات محمد الأمين وموزعها
-
فى ظل انهيار احتياطى النقد الاجنبى ، الجنيه السودانى يواصل التدهور
-
المهندس / هشام عوض عبد المجيد يفحم جهاز الأمن
-
احتفال حاشد لنداء السودان بذكرى اكتوبر ، و(حريات) تنشر كلمات القوى السياسية
-
بسبب الاسلحة الكيميائية ، الحركة الشعبية تعلن ايقاف أى مفاوضات سياسية مع النظام
-
بعض اغانى الشاعر الأمريكى بوب ديلان الحاصل على نوبل 2016 وترجماتها العربية
-
سفينة مساعدات غذائية أمريكية للضحايا بالسودان
-
المجلس الأعلى : الأجور بالسودان لا تغطي سوى 16% من تكاليف المعيشة
-
نرتتي الجميلة المنكوبة
هلال زاهر الساداتي
هيج لي الأخ الأديب الأريب بشري الفاضل بحديثه عن نرتتي ووصفه لها بالجميلة ونكبتها علي أيدي التتآر الجدد من أخوان الشيطان بل ربآئبه ، وظلت صورتها البهية منطبعة في ذاكرته منذ أن شاهدها وهو طالب ، فما بالك بمن رأها وهو في كامل الرجولة والأدرآك ؟ وقبل أن أسترسل في هذه السيرة العطرة أري لزاما” علي أن أعيد الشكر له لأنه أول من لفت الأنظار الي كتابي ( أيام التونج ) وأغدق عليه الثنآء في عموده المقروء الموسوم ( لقية ) وذلك قبل عدة سنوآت سلفت ، وحقيقة الرابط بين جمال مدينة التونج الباذخ وسخآء الطبيعة في عطآئها أنها رديف لما وهبه الخالق لبلدة نرتتي من بهآء وروعة وهي طرف مخلوق من جبل مرة ويا للأسي دنسه رسل القبح والظلام الجنجويد جند عمر البشير ، وسنحت لي الفرصة عندما كنت أعمل في مكتب تعليم جنوب دارفور في سبعينيات القرن الماضي ، وكنت ومعي زميلان في طريقنا الي زالنجي لنتفقد مدارسها والطريق أليها يمر قبلها بنرتتي ، ولما وصلناها أنبهرنا بالمشهد الماثل أمامنا فهنك ميآه نقية رقراقة نآزلة من جبل مرة في جداول مخترقة البيوت وهذه تذخر بشتي المزروعآت من خضروات وفاكهة وأشجار وأزهار يانعة ، ووجدنا في السوق فاكهة المناطق المعتدلة المنآخ والباردة ووجدنا أمرأة تفرش أمامها للبيع البرتقال أبو صرة وهو يزرع هناك وهو أحلي وأغلي برتقال يباع في الخرطوم ، والطقس معتدل والناس تغلب عليهم الطيبة والبشاشة ، وتسآءلنا كيف يبدو جبل مرة أذا كانت نرتتي وهي في أطرافه بهذا الجمال ولذلك عندما قرأت عن الهجمة الوحشية علي هذه البلة الهادئة الجميلة أصابني ما يشبه المغشي عليه من الجزع فلا زآل ما حدث في دارفور من أبادة البشر وأهوال وفظآئع بربرية تنكأ الجرح القديم وتجعله ينزف من جديد ، فعصابآت عمر البشير والأخوان المسلمين ليسوا من البشر والسودان والسودانيين منهم برآء ..
وهذا الحكم الظالم والأسوأ في تاريخنا سيندك من أسآسه ـ وأن
التعليقات( التعليقات الواردة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الصحيفة)
لا تتردد في ترك التعليق...
حملات حريات
توقيعات للمطالبة بتشكيل بعثة تقصي حقائق دولية حول استخدام الاسلحة الكيميائية
دعوة للتوقيع على عريضة لانقاذ حياة الطالب / محمد حسب الله بقارى
حملة ( لنجعل من مذبحة اطفال هيبان فداءاً لوقف القصف الجوي )
ثلاث منظمات حقوقية مرموقة تدشن حملة فى تويتر
عريضة لمجلس الأمن الدولى تدعو لتغيير ثابو مبيكى
أفكار ومقترحات لحملة وطنية عالمية لمواجهة المرحلة الجديدة للإبادة الجماعية
بعد ترحيل (26) سودانياً ، عريضة تطالب النرويج بايقاف تعاونها مع النظام الدكتاتوري في السودان
(حريات) تناشد سلطات المملكة السعودية اطلاق سراح الاستاذ / وليد الحسين
حملة ارفعوا ايديكم عن طلاب دارفور : دعوة لوقف التعذيب والاختفاء القسري والقتل علي الهوية
حملة ارحل .. لا للتمديد لعمر الفساد والاستبداد
حملات سابقة
-
كاريكاتير
فيديو حريات
- تابعوا صفحـــتنا
علي الفيس بوك
الصفحة الرسمية لصحيفة حريات علي الفيس بوك
اخر أخبار السودان
عـلــــــى تويــــــــــتر
Tweets about "#darfur OR #sudan OR #southsudan OR #sudanrevolts"
تابع حريات على
مواقع صديقة
-
أحدث الأعمدة
-
تناقضات الشرتاي ... فيصل محمد صالح
-
سائحون أم مستعمرون ؟! ... زهير السراج
-
نرتتي الجميلة المنكوبة ... هلال زاهر الساداتي
-
أيتها السعودية.. البشير زائل..! ... عثمان شبونة
-
المرأة في المسرح السوداني ... بدرالدين حسن علي
-
رساله الي كل اصحاب الضمائر الحية تجاه الوطن ... الطيب محمد جاده
-
ليتهم استجوبوه عن مجزرة نيرتتي ... احمد محمود
-
تصريحات إستفزازية إستعلائية ... نورالدين مدني
-
-
أحدث المقالات
-
عقبات في طريق التغيير : ضعف المهارات و غياب الاستراتيجية ... مصطفى عمر
-
علي عثمان : الفريد و المُدهش ... بابكر فيصل بابكر
-
وسائل التواصل : الحذر لأجل أبنائنا !! ... صلاح التوم كسلا
-
حركات الهامش المسلحة هي صانعة الثورات من اكتوبر حتي عصيان نوفمبر و ديسمبر؟!! ... ابوبكر القاضي
-
مأزق المؤتمر الشعبي ... د . الصادق محمد سلمان
-
الصحافة السودانية و تغطية الحرب الأهلية في السودان ... طه جعفر الخليفة
-
السودان على عتبات الثراء !! ... احمد دهب
-
بروفايل: الثُّقبُ فِي سَقْفِ البَيْت! (1 ـ 2) .. (سِرأناي كِلوِيلجانقْ وسِجالاتُه مِن الوحدةِ إلى الانفِصَال) ... كمال الجزولي
-
حزبُ الأُمّة وحقُّ تقريرِ المصير ومسئولية انفصال جنوب السودان ... د. سلمان محمد أحمد سلمان
-
كسرة .. على محمود ! ... محمد وداعة
-
التَعَصُبْ العِرقِي والكراهيّة العنصرية ومجزرة نيرتتى ... حماد وادى سند الكرتى
-
المعارضة السودانية هل تستطيع اسقاط الحقير ... الطيب محمد جاده
-
-
أحدث الحوارات
-
اخر الإجتماعياتأحزان أفراح
-
أحدث ما نشر
-
النص الكامل لمقال د. النور حمد : تشريح بنية العقل الرعوي
-
قراءة العصيان من خلال عقل السلطة
-
كاريكاتير للفنان عمر دفع الله
-
الهبوط والترقي في فهم الخطاب القرآني
-
الحريم في المجال العام .. سامي عبد العال
-
نوال السعداوي : وتسعد المرأة بعقلها المبدع؟
-
فشلنا في تربية الذكور والاناث
-
دراسة نقدية لمسألة العنف القائم على النوع الاجتماعي بالمغرب
-
ست بعورة
-
حقوق النساء بين الموروث والنص الديني والسيطرة الذكورية
-
الموقف في شمال السودان من تطورات الاوضاع في الجنوب
-
( الفكاهة مابين التنميط والترويح)
-
حملة ( لنجعل من مذبحة اطفال هيبان فداءاً لوقف القصف الجوي )
-
ثلاث منظمات حقوقية مرموقة تدشن حملة فى تويتر
-
هل يخطط نظام البشير لاستجلاب دواعش الى الخرطوم ؟
-
الرجل الوطواط يفاجيء الإسلام ودارفور
-
رحل الترابي.. وعجلة الهوس الديني ما زالت تدور!!
-
أفكار ومقترحات لحملة وطنية عالمية لمواجهة المرحلة الجديدة للإبادة الجماعية
-
الأزمة السودانية (الحوار بالتقسيط) !
-
داعشيات … امال قرامى
-
فى الدعوة إلى المراجعات …آمال قرامي
-
التعاطى الاعلامى (الذكورى) مع الارهاب …. امال قرامى
-
عبد الكريم الكابلي قمة من قمم السودان السامقة في الفن
-
(دناءة نافع).. هباء الحوار.. ومضحكاته المريرة..!
-
وانتم أكبر سافوتة فى اذن شعبنا !!
-
السودان ـ موجة اعتقالات في صفوف المعارضة
-
لا حل سوى اسقاطه ، عمر البشير يعلن رفضه لقرار مجلس السلم والأمن الافريقى
-
للحالمين والجراقيس ..لا أحد يستطيع عزل القائد عبدالعزيز الحلو
-
يعني أيه؟
-
كلير كارليسل : الفلسفة لعامّة الناس.. عن القيمة اليومية للفلسفة
-
حكومة البشير الجديدة مجرد بيضة ديك
-
(من يحكم دولة الجنوب الآن؟؟ )
-