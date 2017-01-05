رساله الي كل اصحاب الضمائر الحية تجاه الوطن

الطيب محمد جاده

الأخوة الكرام رؤساء الأحزاب والحركات المسلحة والنشطاء الشرفاء والشعب الصابر جميعاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما هو إلآ نداء من القلب إلى أصحاب القلوب الكبيرة الأفاضل الكرام : باسمي وباسم كل الشرفاء ومحبّي كل الوطن الحريصين على هموم شعبهم وقضيّتهم , إلى إخواننا في العمل النضالي الكرام وغيرهم لمن أراد وحّدوا صفوفكم وكلمتكم وقراركم كي تستجمعوا قوتكم لا فائدة من التفرّق ولا فائدة من إقامة أحزاب وحركات جديدة التي لا تجدي نفعا ولا تخدم الشعب بل يأتينا من هذه الأحزاب تفرق وتمزّق الصفوف, ها نحن نسمع خلافات في الرأي عند البعض وبعد هذا الخلاف ربّما يولد حزب جديد وشخصية جديدة او نفس الشخصية , وهذا لا يخدم احد بل تتفاقم وتتراكم الهموم فيضيع الوطن والشعب وحتّى الاخلاق لذالك ندعوكم إلى الوحدة التي لا تكون ثمارها إلا القوة للتأثير لخدمة الشعب بغرض تغيير السرطان الذي انتهي من الوطن وثمرته . لا تكونوا من محبي المال والجاه دون حب الوطن والمصلحة العامة وهذا ما يدعوه كل الشرفاء والمخلصين تحلّوا بالصّبر والقناعة اعلموا بان حب الجاه يسهل إنتشاره في النفس الامّاره بالسوء لانتشار السمعة وهذا خطر عظيم على الوطن والشعب ليصبح هذا الإنسان مذموم وبعيد عن خدمة شعبه ووطنه .وكذلك أوجه رسالة للشباب السوداني في الخارج بأن يتكاتفو ويتعاونو مع اخوانهم النشطاء ، لاني بالجد حزين لعدم تواصل الشباب مع النشطاء ، في فرنسا لوحدها هناك اكثر من سبعة الف شاب عندما يدعو النشطاء لوقفة احتجاجية تجد الحضور لا يفوق المائة شخص لماذا لم يلبي الشباب دعوة النشطاء في ظل الحريه الكامله لهم في فرنسا ، وايضا احس الإخوة النشطاء بالانفتاح الي الشباب والتواصل معهم ، كلنا في فرنسا جسم واحد وهدفنا هو اسقاط منظومه الحقير السفاح وعصابته التي شردت الملايين من الوطن وقتلت الألوف من ابناء ونساء واطفال وطني ، انتسب الى خدمة ابناء شعبك حتى يكون النفع منك وإليك . يا أيها الشباب لا تكن من المتجاهلين على وطنك وشعبك وقضيتك ، لذلك أناشد الشباب للعمل النضالي من اجل انقاذ الوطن ، ما هي ألا رسائل تذكير ونصائح من القلب إلى أصحاب الضمائر الحيّة راجعوا الماضي والحاضر وراجعوا التاريخ اعلموا بأن التكاتف قوة و قوتكم تكمن في وحدتكم اللهم أني بلغت فاشهد … اللهم أني بلغت فاشهد.

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