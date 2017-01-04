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    • مليشيات المؤتمر الوطنى تعتدى على طلاب جامعة الدلنج بالسيخ والاسلحة النارية

    January 4, 2017  

    مليشيات المؤتمر الوطني الطلابية(حريات)

    مسلحة بالسيخ والاسلحة النارية ومدعومة بالاجهزة الامنية ، اعتدت مليشيات المؤتمر الوطنى على طلاب دارفور بجامعة الدلنج أمس مما أدى الى اصابة عدد من الطلاب اصابات بليغة .

    ومن بين الطلاب المصابين : عثمان فضل عثمان ، على خميس حماد ، صلاح أحمد موسى ، سليمان إسماعيل سليمان ، حواء آدم موسى سنوسي ، آدم موسى.

    كما اعتقلت الأجهزة الأمنية عدداً من الطلاب ، بينهم : محمدين محمد عبد الرحيم ، محى الدين عبد الله هارون ، إسماعيل آدم محمد ،  محمد أبكر عيسى عبد الماجد ، عبد الهادي .

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