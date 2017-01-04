شَرِيْفَةْ شَرَفُ الْدِّيْن

صلاح جلال : السعودية تستبدل حضن الشعب بعباءة عمر البشير

(صلاح جلال)

حكم أبتكو

صلاح جلال

الإنقاذ منذ يومها الأول أقامت حكمها على المؤامرة والمغالبة فقام طوال الربع قرن على ثلاثة ركائز لم تحيد عنها هى :

# التجييش بإسم الدين ولهذا إستقتلت الصادقين من عناصرها زفتهم لدعم نزواتها فى السيطرة إلى الحور العين وبرنامج ساحات الفداء وذهب لب المشروع إلى هواه مضاجعاً السلطة سفاحاً وجامع المال حراماً

ومن لم تغتاله المنية من أصحاب الفطرة والوجدان المتطلع للتطهر تقطعت بهم السبل بضياع المشروع وإنبهام الطريق.

# الركيزة الثانية هى شراء الزمم وجمع المال بشراهة فاقت شهوة إبليس للملذات

دفعوا الصادقين إلى المقابر وعادو ليرثوا نساءهم ويكنزوا الذهب والفضة فأصبحت الجماعة كلها حاطب ليل يجمع ما تقع عليه يده

فصارت القيادة بعدد الزيجات وبناء الشواهق وإدخار العملات الكافرة من يورو ودولار ويوان

وأصبح الطريق إلى الله معلق للزينة لتجميل قصورهم وتحصين فارهاتهم من الحسد والتصدق بالفتات لشراء الساقطين وضعاف النفوس ليجملوا بهم مجالسهم كمن يشترى قطة أو كلب لتسلية أسرته

# الركيزة الثالثة لحكم الإنقاذ وهى موضوع الرأى اليوم الحكم القائم على القهر والتخويف فمنذ عامهم الأول شيدو أجهزة القهر وجمعوا لها الساقطين وأقاموا سجونهم الخاصة ورفعوا شريعة التعذيب متحدين الله عز وجل الذى كرم الإنسان وحرم ماله ودمه بغير الحق

لذلك الإنقاذ عندما تطلب من حكومة المملكة السعودية إبعاد بعض معارضيها هى تقرأ فى كتابها القائم على القهر والتخويف مستهدفة إرهاب الوطنيين وتهديدهم فى أسباب رزقهم

رسالتها أضرب القراف عشان الجمال تخاف

حتماً النظام لايحتمل عودة مئات الألوف من المغتربين المعارضين ولكنه يحتاج إلى عينة لتخويف البقية كما يقول المثل (أضرب المربوط يخاف السائب ) وتهديدهم بين خيار الإستكانة وقطع الأرزاق التى نسوا أنها مقدرة من سبعة سموات طباق كمال قال الحكماء (لا شفاعة مع الموت ولا حيلة فى الرزق )

لا عتب على نظام أساسه القهر والتخويف أن يقوم بهذه التصرفات تجاه مواطنيه

لكن العتب على من نسميهم أشقاءنا فى المملكة السعودية الذين يستبدلون حضن الشعب بعباءة البشير والذين إشتروا الأدنى وزهدوا فى الأعلى ضد مصالحهم المستقبلية

علي أبناء شعبنا الإحتكام للقانون الدولى لوضع المملكة السعودية أمام واجباتها وفقاً للأعراف والتقاليد المرعية فى عدم إبعاد شخص دون محاكمة عادلة وتسليمه لدولة دون رغبته

نقول فى الختام حكم الإنقاذ إلى زوال والفولة بتتملى والبقارة بجوا للورده

عندها لكل حدث حديث.

صلاح جلال .

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