تجمع روابط طلاب دارفور بالجامعات والمعاهد العليا السودانية : بيان إدانة مجزرة نيرتتي

(حريات)

تجمع روابط طلاب دارفور بالجامعات والمعاهد العليا السودانية

بيان إدانة مجزرة نيرتتي

جماهير الشعب السوداني:

لقد صدم الجميع ،جراء المجزرة البشعة التي نفذتها مليشيات الحكومة السودانية، بحق المدنيين العزل، في منطقة نيرتتي بولاية وسط دارفور، التي راح ضحيتها العشرات من المدنيين الأبرياء و عدد كبير من الجرحى والمفقودين والمعتقلين .

وتاتي هذه المجزرة ،في الوقت الذي يحتفل فيه السودانيون بالعيد ال(61) لاستقلالهم، وفي الوقت الذي اعلن فيه المجرم عمر البشير ،تمديد وقف اطلاق النار لشهر، لتؤكد استمرار جرائم نظام المؤتمر الوطني، في حق الشعب السوداني بالقتل والتشريد والاغتصاب والاذلال، وتماديآ في تنفيذ سياساته القذرة ومواصلة لجرائمه، الشنيعة وفق خطة مدروسة لإبادة الشعب السوداني و تعزيز فرص استمرار النظام في حشد مليشياته لحرق القرى وقتل المدنيين و ارتكاب مزيد من الجرائم ضد الشعب السوداني في دارفور .

جماهير شعبنا الابية :

قد ارتكبت هذه المجرزة، بتاريخ 1/1/2017م علي مرأ ومسمع قوات حفظ السلام (اليوناميد) وهي لم تسطيع حتي مساعدة المدنيين الابرياء من الجرحي، الذين اصابتهم نيران مليشيات الحكومة السودانية، وحتي يتمكنوا من اسعافهم وقد منعت المليشيات عربات الاسعاف من الوصول الي الجرحي لعدة ساعات .

إن تجمع روابط طلاب دارفور يدين بشدة هذه المجزرة التي ارتكبتها الحكومة السودانية عبر مليشياتها بمنطقة نيرتتي وتحمل مسؤولية هذه المجزرة للحكومة السودانية وقوات حفظ السلام (اليونميد)

و عليه يطالب بالاتي :

1- علي المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، الاقليمية والدولية، التدخل العاجل لحماية المدنيين.

2- علي المجتمع الدولي الوقوف مع ارادة الشعب السوداني الراغبة في عملية التغيير .

3- فتح تحقيق دولي حول المجزرة التي نفذتها قوات حكومة المؤتمر الوطني في منطقة نيرتتي .

4- التحقيق في استخدام الحكومة السودانية للاسلاحة الكيميائية في اقليم دارفور.

5- علي اليوناميد الالتزام بدورها وفق التفويض الممنوح لها بحماية المدنيين.

6- نطالب من الامم المتحدة بالقبض علي الرئيس السوداني المجرم عمر البشير فورآ وتقديمه للعدالة الدولية .

7-نناشد ابناء/ت الوطن الشرفاء للتضامن مع ضحايا منطقة نرتتي .

اعلام التجمع

3/1/2017.

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