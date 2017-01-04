مركز الخاتم عدلان يدين مجزرة نيرتتى

(حريات)

مركز الخاتم عدلان للإستنارة والتنمية البشرية

الهجوم على نرتتي بوسط دارفور

عشرات القتلي والجرحي والمختفين قسريا

أعمال نهب واسعة

يدين مركز الخاتم عدلان للإستنارة إعتداء المليشيات الحكومية علي محلية نرتتي في الأول من يناير ٢٠١٧ الذي أسفر عن مقتل و جرح العشرات من المدنيين الأبرياء وعمليات النهب للممتلكات الخاصة والمحال التجارية .

بينما السودانيون يحتفلون بأعياد إستقلال البلاد، وأعياد رأس السنة، هاجمت قوة من المليشيات الحكومية مدججة بالأسلحة الخفيفة والثقيلة منطقة نرتتي بجبل مرة، ولاية وسط دارفور، واطلقت النيران بصورة عشوائية على السكان المدنيين العزل فيما يعتقد أنه حملة إنتقامية ثأرا علي مقتل الجندي بالقوات المسلحة خالد علي حسن الذي قتل في ظروف غامضة، ووجدت جثته في داخل حرم منطقة نرتتي.

أسفر الهجوم علي ١٢ قتيلا و ٦٠جريحا ، واختفاء ما لا يقل عن ١٥ شخصا من المدنيين بينهم أطفال قصر .

يدين مركز الخاتم عدلان الاعتداء على المدنيين الأبرياء الذي يهدر حكم القانون، ويأخذ البرئ بجناية المذنب. إن اللجوء لأخذ الثأر باليد من جهة رسمية يمثل تغييباً كاملاً لهيبة الدولة، ويعزز انعدام الامن، ويدفع الناس دفعا لأخذ القانون في اليد. إن هذه الجريمة البشعة لهي جريمة حرب بلا جدال. وهي تستدعي العقاب الرادع ، إنا نطالب بالاتي:

١- علي الحكومة فرض هيبة الدولة وتعزيز سيادة حكم القانون وتقديم الجناة للمساءلة الجنائية والتوقف عن دعم الإفلات عن العقاب .

٢- علي الحكومة العمل علي جمع السلاح من أيادي هذه المليشيات وتسريحها .

٣. التعاون مع بعثة السلام في دارفور وتمكينها من حماية المدنيين وردع الهجمات المتكررة علي القري في دارفور .

٤- علي المنظمات الدولية والإقليمية والجهات ذات الاختصاص الدولي والإقليمي التقصي والتحري حول هذه الجريمة، والضغط علي حكومة السودان للعمل علي حماية المدنيين والسماح لقوات حفظ السلام الاطلاع بدورها حسب التفويض الموكل اليها .

الثاني من يناير ٢٠١٧ م

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الاتصال المدير التنفيذي، مركز الخاتم :

دكتور الباقر العفيف مختار

بريد إكتروني : [email protected]

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