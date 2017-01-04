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    • بيان من منبر كلفورنيا حول مجزرة نيرتتي بدارفور

    January 4, 2017  

    %d9%86%d9%8a%d8%b1%d8%aa%d8%aa%d9%8a3(حريات)

    بيان من منبر كلفورنيا حول مجزرة نيرتتي بدارفور

    منبر كلفورنيا الوطني الديموقراطي يستنكر المجزرة التي ارتكبتها القوات الحكومية بمدينة نيرتتي بدارفور و التي راح ضحيتها العشرات اغلبهم من الأطفال و جرح اكثر من ٦٠ من المدنيين.

    يدين المنبر هذه الجريمة النكراء باشد العبارات و التي هي امتداد لجرائم النظام في دارفور و جبال النوبة و النيل الأزرق و شرق السودان و أقصي الشمال و الخرطوم. نطالب بتدخل اممي لحماية المدنيين و محاكمة الجناة  و تعويض الضحايا و نناشد جميع السودانيين داخل و خارج السودان لأستنكار هذه الجريمة و رفع العرائض  لمنظمات حقوق الانسان و للأمم المتحدة المطالبة بالتحقيق فيها و محاكمة الجناة .

    المنبر يترحم علي شهداء نيرتتي ويشيد بالتلاحم بين أبناء الشعب السوداني في ادانة هذه الجريمة البشعة و يدعو جماهير الشعب السوداني و شباب العصيان في تصعيد النضال و سرعة الوحدة بين كل مكونات المعارضة السودانية شيبا نساءا و شبابا و منظمات مجتمع مدني و نقابات و احزاب و حركات ثورية لهدف واحد و هو إسقاط النظام الفاشي  و محاكمة المجرمين و المفسدين و احلال السلام و الديموقراطية و العدالة .

    العصيان طريق الخلاص

    عاش نضال الشعب السوداني

    منبر كلفورنيا الوطني الديموقراطي

    ٢ يناير ٢٠١٧.

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