الأربعاء  4  يناير  2017
  • من نحن
  • راسلنا
  • اعلن معنا
  • ادعمنا

    • أجمل 16 صورة التقطتها ناسا من بينها دولتين عربيتين

    January 4, 2017  

    %d8%af%d8%a8%d9%89(يوتيوب)

    نشرت وكالة الفضاء الأمركية “ناسا” 16 صورة وصفتها بأفضل الصور التي التقطتها محطتها الفضائية في عام 2016.

    وحظيت دبي في دولة الإمارات العربية ومصر بصورتين من بين تلك الصور الـ16. وظهرت دبي في الصورة الأولى للفيديو بأضوائها خلال الليل، وفي الصورة الثانية جاءت بحيرة ناصر جنوبي مصر والتي ظهرت باللون الأخضر وسط الصحراء.

    https://www.youtube.com/watch?v=FZrqmg_bm7o

    Share

    التعليقات

    ( التعليقات الواردة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الصحيفة)

    لا تتردد في ترك التعليق...