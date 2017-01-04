المعارضة السودانية هل تستطيع اسقاط الحقير

الطيب محمد جاده

يرفعونة شعارات تطالب بدولة مدنية ، وإقامة حياة حزبية وسياسية سليمة والدفاع عن الديمقراطية والوقوف بكل قوة أمام الأنظمة الديكتاتورية بجانب ترديد شعارات مثيرة مبهرة ومدهشة. وعند تعاطى بعض الشباب مع هذه الشعارات والانخراط فى الالتحاق بهم ، يكتشفون ما يفوق الخيال الخصب والجامح ، من ممارسات تتصادم وتتقاطع مع كل الشعارات التى يرددها قادة المعارضة السودانية .

الشباب الباحث عن ممارسة السياسة وفق الأيدولوجية التى يؤمن بها بجانب حالة انبهارهم بخطابات بعض الرموز عبر القنوات الفضائية ، والحوارات الصحفية ، يصطدمون بواقع مرير عند انضمامهم للمعارضة ويكتشفون أن كل ما كانت تنادى به المعارضة وزعماؤها قبل الانضمام لها ما هى إلا شعارات جوفاء ، لا تمت للواقع بصلة.

الأحزاب فى السودان عبارة أسر ، وأن قيادتها من أسرة واحدة والهدف من تأسيسها الوصول الى السلطة ، أن قيادات الأحزاب لا تهدف إلى تحويل أحزابها إلى مؤسسة قوية لممارسة السياسة والتواجد الفعلي فى الشارع من خلال برامج مقنع للشعب يدفعهم للانضمام لها والنزول الي الشارع لإسقاط الحقير وعصابته .

صدمة الشعب دفعتهم للانصراف عن الانضمام للأحزاب وأطلق الي بعض الأحزاب السياسية فى السودان ألقابًا مثل أحزاب الفكة والأحزاب الديكورية والأحزاب الكارتونية، إمعانا فى توصيف ضعفها وترهلها وغيابها التام عن الشارع.

وفى ظل عدم التأثير من أى نوع للأحزاب علي الشعب ، و هى عبارة عن شماعة ساذجة كذبتها الأوضاع في ثورة سبتمبر2013م .

هكذا تحول مسار عمل الأحزاب المعارضة في السودان إلى الاكتفاء بالخطب والتنظير ، وأن الحزب الواحد يديره فرد وأعضاء لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة ، ومع ذلك تجد رئيس الحزب يفرد ريشه ويضع شروطه واهما نفسه والاخرين .

الحقيقة القاطعة أن الأحزاب فى السودان ورقية لا تستطيع التأثير فى حارة أو حي مكتفية فقط بإصدار بيانات على الإنترنت وإرسالها عبر الإيميل لوسائل الإعلام دون وجود أى حيثية لها فى الشارع وجميعها سلكت طريق الجمود والانشقاق معلقة فشلها على شماعة الشعب

ولك الله يا السودان…!!!

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