الشهيدة / كوثر عبد الحليم آدم تجسيد للمأساة

(حريات)

روت مصادر من مدينة نيرتتى تفاصيل مأساة مقتل الشهيدة / كوثر عبد الحليم آدم فى استباحة القوات الحكومية (الجيش ومليشيا الدعم السريع – الجنجويد) ، المدينة صباح الأحد 1 يناير .

وأوردت المصادر ان ثلاثة من عناصر القوات الحكومية اقتحموا فى حملتهم الانتقامية منزل أسرة الشهيدة / كوثر عبد الحليم – حوالى 13 عاما – بحى الجبل بالمدينة ، وحاولوا الاعتداء عليها ، فلما استبسلت فى المقاومة اطلق عليها المعتدون ثلاث رصاصات أودت بحياتها فى الحال .

وكان أحد أبناء مدينة (نيرتتي) أوضح لـ(حريات) ان المجزرة تمت باوامر مباشرة من قائد الحامية العقيد / محمد الطيب ، اثر مقتل (جندي) نظامي بواسطة مجموعة من زملائه ذهبوا معه لـ(خمارة) في (كمبو) يقع بأطراف (نيرتتي) ، وبعد ان لعبت الخمر بعقولهم اشتبك اثنان منهما فأطلق أحدهما النار على الآخر وأرداه قتيلاً ، وقام بمساعدة زملائه برميه في مدخل (نيرتتي) . ثم وفي حوالي الساعة العاشرة من صباح الأحد اقتحمت قوات الجيش ومليشيات الدعم السريع نيرتتي مطلقة النيران عشوائياً على المواطنين بدعوى الثأر للجندي المقتول واستباحت المدينة سكاناً وممتلكات.

وتضاربت المعلومات عن أعداد القتلى والجرحى في استباحة القوات الحكومية لمدينة نيرتتي.

وقال والى الولاية جعفر عبد الحكيم فى مؤتمر صحفى أمس ان القتلى اثنين والجرحى (47) ، (28) من الرجال ، و(19) من النساء ، وقال ان جراحهم طفيفة . ولم يفسر الوالى الهمام طبيعة هذه الهجمات التى تؤدى الى اصابة (19) من النساء !

واعترف نائب الوالى محمد موسى أحمد فى تصريح صحفى بطابع الاستباحة ، حيث أقر بحدوث عمليات سطو ونهب فى السوق وبعض المنازل ، وقال انهم سيقومون بحصر المحلات التى تم نهبها وتعويض اصحابها و( دفع ديات القتلى) و(علاج المصابين).

وأكد مسؤول الشئون الانسانية بهيئة النازحين واللاجئين عبد الله صالح الشفيع مقتل (9) وجرح (60) من المواطنين.

وأورد اتحاد دارفور بالمملكة المتحدة فى بيان أمس الاثنين اسماء (11) من القتلى و(21) من الجرحى .

وأوضح بيان من رابطة طلاب دارفور بجامعة السودان ان المجزرة ادت الى مقتل (24) وجرح ما لا يقل عن (35) اخرين .

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