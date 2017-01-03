الحركة الاتحادية : نظام الخرطوم يودع عام ٢٠١٦ بمجزرة نيرتتي

-
أحدث الأعمدة
-
جريمة (نيرتتي)..! عثمان شبونة
-
يا مناضلى الكيبورد .. إتحِّدوا !! زهير السراج
-
هزيمة الشعب.!! شمائل النور
-
الشعب السوداني….عاطفي د.آمل الكردفاني
-
أطَنِيْنُ أجْنِحَةِ الذُّبَابِ يَضِيْرُ؟ شَرِيْفَةْ شَرَفُ الْدِّيْن
-
مناسبة الاستقلال ليست مجرد تبادل التهاني والتبريكات ! صلاح التوم
-
عام جديد هل تذوق فيه طعم التغيير الطيب محمد جاده
-
هل ستمنح حكومة الإنقاذ معارضة الكيبورد حقائب وزارية ومناصب أكرم محمد زكي
-
-
أحدث المقالات
-
خطأ سياسة النقد الأجنبي في التركيز على العرض فقط ! د.صدقي عوض كبلّو
-
العصيان المدني بين ارادة التغيير وانسداد افق الانقاذ شريف يسن
-
الإنقاذ بين انعدام الشفافية وعقدة بسط الحريات العامة حسن الحسن
-
حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم !! صلاح التوم
-
السودان بين الصراع السياسي و مؤسسات الدولة زين العابدين صالح عبد الرحمن
-
العام الجديد بين البندقية والقلم د. هاشم حسين بابكر
-
قطع الرقاب ولا قطع الأرزاق سعيد أبو كمبال
-
الاستقلال والفيدرالية ومسئولية انفصال جنوب السودان د. سلمان محمد أحمد سلمان
-
الإستقلال عميد(م) د. سيد عبد القادر قنات
-
لجنقو في الميزان .. رؤية نقدية (2-2) ابراهيم سليمان
-
ذكري الاستقلال .. بين ثقافة الهزيمة .. وفرضية الانتصار .. قرأة تحليلية لإسقاطات الهزيمة بإنتلجنسيا المنفي د. محمد المصطفى موسى
-
حول مشروعية سؤال البديل عبدالله مكاوي
-
-
أحدث الحوارات
-
اخر الإجتماعياتأحزان
-
الحركة الشعبية تنعي المناضل كوكو آرات
-
عزاء فى وفاة مقبولة مهدي حسن الخليفة شريف
-
الإمام المهدي ينعي النور أحمد محمد إبراهيم
-
-
أحدث ما نشر
-
نص تعديلات تكريس حكم الطاغية
-
الدكتور محمد شحرور : ثقافة عصور الاستبداد
-
هيلين ماكابي : جون رولز ونظرية العدالة
-
نظريَّة الطَّاعة في الخطاب الإسلامي : التأسيس النَّصّي والفعل التاريخي
-
الإسلام السياسي بما هو إضرار بالدين والسياسة
-
السودان من أكثر الدول تلقياً للمساعدات الانسانية فى العالم
-
نانسى عجاج : اداء بالغ الجمال
-
زيـادات جديـدة فى اسـعار المياه والكهربـاء والاتــصالات
-
العصيان المدني ليوم واحد وهو يوم 19 ديسمبر
-
الأمين العام للحركة الشعبية : رسائل الي شعبنا
-
أحمد حسين آدم : مخاض التغيير السودانى ، السيناريوهات والمآلات
-
منظمة العفو الدولية : اعتقال د. مضوى إبراهيم آدم دليل آخر على عدم احتمال الحكومة للأصوات المستقلة
-
الإرهاب الإسلاموي : فعل أم رد فعل؟
-
النص الكامل لمقال د. النور حمد : تشريح بنية العقل الرعوي
-
(الجنجويد) كقوة موازية ورادعة للقوات المسلحة !
-
د. عمر القراى : العصيان المدنى .. وقفة الأحرار !!
-
المهندس عمر الدقير قبل اعتقاله : لن تزيدنا السجون إلا إيماناً بقضية شعبنا وعزماً واصراراً على الانحياز لها
-
تنبيه من تخريب وقرصنة العصيان المدنى
-
محاكمة معتقلى تراكس تتواصل غدا الثلاثاء
-
المدافع البارز عن حقوق الانسان د. أمين مكى مدنى : تجريم النشاط السياسى
-
في مبادئ الحوار وأخلاقياته
-
برنارد لويس : الإسلام والديمقراطية الليبرالية: لمحة تاريخية
-
هابرماس، ليوطار وما بعد الحداثة
-
التصوّف الحرّ أو الإيمان بلا حدود
-
السلفية السرورية.. مزج بين فكر (ابن تيمية) وحركية (الإخوان) القطبية
-
الدبلوماسي الأميركي السابق زلماي خليل نقلا عن مسؤولين سعوديين: استخدمنا المتطرفين ثم انقلبوا علينا
-
إحتفاءاً بالذكرى 48 لنشيد الملحمة : حوار مع هاشم صديق وإفادات محمد الأمين وموزعها
-
فى ظل انهيار احتياطى النقد الاجنبى ، الجنيه السودانى يواصل التدهور
-
المهندس / هشام عوض عبد المجيد يفحم جهاز الأمن
-
احتفال حاشد لنداء السودان بذكرى اكتوبر ، و(حريات) تنشر كلمات القوى السياسية
-
بسبب الاسلحة الكيميائية ، الحركة الشعبية تعلن ايقاف أى مفاوضات سياسية مع النظام
-
بعض اغانى الشاعر الأمريكى بوب ديلان الحاصل على نوبل 2016 وترجماتها العربية
-
سفينة مساعدات غذائية أمريكية للضحايا بالسودان
-
المجلس الأعلى : الأجور بالسودان لا تغطي سوى 16% من تكاليف المعيشة
-
الحركة الاتحادية : نظام الخرطوم يودع عام ٢٠١٦ بمجزرة نيرتتي
الله الوطن الديمقراطية
الحركة الاتحادية
امريكا الشمالية
نظام الخرطوم يودع عام ٢٠١٦ بمجزرة نيرتتي
كما عودنا نظام الإنقاذ بزراعة الأحزان في دواخل الشعب السوداني هاهي مليشياتة تمارس سياسة التطهير العرقي وألتي لم تتوقف منذ انقلاب النظام علي الشرعية.
امتدادا لسياساتة الإجرامية في حروب الابادة على المواطنين العزل. هاهو نظام الإنقاذ يطل علينا بعقليتة الاجرامية في مجزرة جديدة بمنطقة نيرتتي بدارفور والتي حصدت فيها أرواح أبرياء وخلفت العشرات من الجرحى في تحد سافر للقوانين والاعراف الدولية والانسانية. نحن في الحركة الاتحادية بامريكا الشمالية إذ ندين هذه المجزرة في حق أبناء شعبنا نطالب بالقصاص العادل للشهداء وتوفير العلاج للجرحى ونطالب المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات ااتنسانية أن يقوموا بواجبهم الإنساني والأخلاقي بتوفير الحماية للمستهدفين من قطاعات الشعب السوداني وتشكيل لجان تحقيق نزيهة وملاحقة كل من اجرم في حق الشعب والوطن
ايها الشرفاء في كل مكان ان طريق الخلاص يأتي بتوحدنا وتماسكنا لإزالة هذا الكابوس الجاثم علي صدور شعبنا الذي يدفع فواتير فساد النظام وسوء سياساتة ويتعرض للابادة والاعتقال والتعذيب، أن الوقائع توكد لنا كل يوم ان ازالة هذا النظام ومحاسبة منسوبية على ما اقترفوه من جرائم خيار لابديل له
الرحمة والمغفرة للشهداء وعاجل الشفاء للجرحى والحرية للمعتقلين والحرية للوطن
١ يناير ٢٠١٧
الحركة الإتحادية
امريكا الشمالية.
التعليقات( التعليقات الواردة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الصحيفة)
لا تتردد في ترك التعليق...
حملات حريات
توقيعات للمطالبة بتشكيل بعثة تقصي حقائق دولية حول استخدام الاسلحة الكيميائية
دعوة للتوقيع على عريضة لانقاذ حياة الطالب / محمد حسب الله بقارى
حملة ( لنجعل من مذبحة اطفال هيبان فداءاً لوقف القصف الجوي )
ثلاث منظمات حقوقية مرموقة تدشن حملة فى تويتر
عريضة لمجلس الأمن الدولى تدعو لتغيير ثابو مبيكى
أفكار ومقترحات لحملة وطنية عالمية لمواجهة المرحلة الجديدة للإبادة الجماعية
بعد ترحيل (26) سودانياً ، عريضة تطالب النرويج بايقاف تعاونها مع النظام الدكتاتوري في السودان
(حريات) تناشد سلطات المملكة السعودية اطلاق سراح الاستاذ / وليد الحسين
حملة ارفعوا ايديكم عن طلاب دارفور : دعوة لوقف التعذيب والاختفاء القسري والقتل علي الهوية
حملة ارحل .. لا للتمديد لعمر الفساد والاستبداد
حملات سابقة
-
كاريكاتير
فيديو حريات
- تابعوا صفحـــتنا
علي الفيس بوك
الصفحة الرسمية لصحيفة حريات علي الفيس بوك
اخر أخبار السودان
عـلــــــى تويــــــــــتر
Tweets about "#darfur OR #sudan OR #southsudan OR #sudanrevolts"
تابع حريات على
مواقع صديقة
-
أحدث الأعمدة
-
جريمة (نيرتتي)..! ... عثمان شبونة
-
يا مناضلى الكيبورد .. إتحِّدوا !! ... زهير السراج
-
هزيمة الشعب.!! ... شمائل النور
-
الشعب السوداني….عاطفي ... د.آمل الكردفاني
-
أطَنِيْنُ أجْنِحَةِ الذُّبَابِ يَضِيْرُ؟ ... شَرِيْفَةْ شَرَفُ الْدِّيْن
-
مناسبة الاستقلال ليست مجرد تبادل التهاني والتبريكات ! ... صلاح التوم
-
عام جديد هل تذوق فيه طعم التغيير ... الطيب محمد جاده
-
هل ستمنح حكومة الإنقاذ معارضة الكيبورد حقائب وزارية ومناصب ... أكرم محمد زكي
-
-
أحدث المقالات
-
خطأ سياسة النقد الأجنبي في التركيز على العرض فقط ! ... د.صدقي عوض كبلّو
-
العصيان المدني بين ارادة التغيير وانسداد افق الانقاذ ... شريف يسن
-
الإنقاذ بين انعدام الشفافية وعقدة بسط الحريات العامة ... حسن الحسن
-
حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم !! ... صلاح التوم
-
السودان بين الصراع السياسي و مؤسسات الدولة ... زين العابدين صالح عبد الرحمن
-
العام الجديد بين البندقية والقلم ... د. هاشم حسين بابكر
-
قطع الرقاب ولا قطع الأرزاق ... سعيد أبو كمبال
-
الاستقلال والفيدرالية ومسئولية انفصال جنوب السودان ... د. سلمان محمد أحمد سلمان
-
الإستقلال ... عميد(م) د. سيد عبد القادر قنات
-
لجنقو في الميزان .. رؤية نقدية (2-2) ... ابراهيم سليمان
-
ذكري الاستقلال .. بين ثقافة الهزيمة .. وفرضية الانتصار .. قرأة تحليلية لإسقاطات الهزيمة بإنتلجنسيا المنفي ... د. محمد المصطفى موسى
-
حول مشروعية سؤال البديل ... عبدالله مكاوي
-
-
أحدث الحوارات
-
اخر الإجتماعياتأحزان أفراح
-
أحدث ما نشر
-
النص الكامل لمقال د. النور حمد : تشريح بنية العقل الرعوي
-
قراءة العصيان من خلال عقل السلطة
-
كاريكاتير للفنان عمر دفع الله
-
الهبوط والترقي في فهم الخطاب القرآني
-
الحريم في المجال العام .. سامي عبد العال
-
نوال السعداوي : وتسعد المرأة بعقلها المبدع؟
-
فشلنا في تربية الذكور والاناث
-
دراسة نقدية لمسألة العنف القائم على النوع الاجتماعي بالمغرب
-
ست بعورة
-
حقوق النساء بين الموروث والنص الديني والسيطرة الذكورية
-
الموقف في شمال السودان من تطورات الاوضاع في الجنوب
-
( الفكاهة مابين التنميط والترويح)
-
حملة ( لنجعل من مذبحة اطفال هيبان فداءاً لوقف القصف الجوي )
-
ثلاث منظمات حقوقية مرموقة تدشن حملة فى تويتر
-
هل يخطط نظام البشير لاستجلاب دواعش الى الخرطوم ؟
-
الرجل الوطواط يفاجيء الإسلام ودارفور
-
رحل الترابي.. وعجلة الهوس الديني ما زالت تدور!!
-
أفكار ومقترحات لحملة وطنية عالمية لمواجهة المرحلة الجديدة للإبادة الجماعية
-
الأزمة السودانية (الحوار بالتقسيط) !
-
داعشيات … امال قرامى
-
فى الدعوة إلى المراجعات …آمال قرامي
-
التعاطى الاعلامى (الذكورى) مع الارهاب …. امال قرامى
-
عبد الكريم الكابلي قمة من قمم السودان السامقة في الفن
-
(دناءة نافع).. هباء الحوار.. ومضحكاته المريرة..!
-
وانتم أكبر سافوتة فى اذن شعبنا !!
-
السودان ـ موجة اعتقالات في صفوف المعارضة
-
لا حل سوى اسقاطه ، عمر البشير يعلن رفضه لقرار مجلس السلم والأمن الافريقى
-
للحالمين والجراقيس ..لا أحد يستطيع عزل القائد عبدالعزيز الحلو
-
يعني أيه؟
-
كلير كارليسل : الفلسفة لعامّة الناس.. عن القيمة اليومية للفلسفة
-
حكومة البشير الجديدة مجرد بيضة ديك
-
(من يحكم دولة الجنوب الآن؟؟ )
-