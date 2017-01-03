الحركة الاتحادية : نظام الخرطوم يودع عام ٢٠١٦ بمجزرة نيرتتي

(حريات)

الله الوطن الديمقراطية

الحركة الاتحادية

امريكا الشمالية

نظام الخرطوم يودع عام ٢٠١٦ بمجزرة نيرتتي

كما عودنا نظام الإنقاذ بزراعة الأحزان في دواخل الشعب السوداني هاهي مليشياتة تمارس سياسة التطهير العرقي وألتي لم تتوقف منذ انقلاب النظام علي الشرعية.

امتدادا لسياساتة الإجرامية في حروب الابادة على المواطنين العزل. هاهو نظام الإنقاذ يطل علينا بعقليتة الاجرامية في مجزرة جديدة بمنطقة نيرتتي بدارفور والتي حصدت فيها أرواح أبرياء وخلفت العشرات من الجرحى في تحد سافر للقوانين والاعراف الدولية والانسانية. نحن في الحركة الاتحادية بامريكا الشمالية إذ ندين هذه المجزرة في حق أبناء شعبنا نطالب بالقصاص العادل للشهداء وتوفير العلاج للجرحى ونطالب المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات ااتنسانية أن يقوموا بواجبهم الإنساني والأخلاقي بتوفير الحماية للمستهدفين من قطاعات الشعب السوداني وتشكيل لجان تحقيق نزيهة وملاحقة كل من اجرم في حق الشعب والوطن

ايها الشرفاء في كل مكان ان طريق الخلاص يأتي بتوحدنا وتماسكنا لإزالة هذا الكابوس الجاثم علي صدور شعبنا الذي يدفع فواتير فساد النظام وسوء سياساتة ويتعرض للابادة والاعتقال والتعذيب، أن الوقائع توكد لنا كل يوم ان ازالة هذا النظام ومحاسبة منسوبية على ما اقترفوه من جرائم خيار لابديل له

الرحمة والمغفرة للشهداء وعاجل الشفاء للجرحى والحرية للمعتقلين والحرية للوطن

١ يناير ٢٠١٧

الحركة الإتحادية

امريكا الشمالية.

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