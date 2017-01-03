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رابطة أبناء الزغاوة بالمملكة المتحدة وايرلندا الشمالية إدانة وإستنكار حول مجزرة نيرتتي

(حريات)

رابطة أبناء الزغاوة بالمملكة المتحدة وايرلندا الشمالية

بيان إدانة وإستنكار حول مجزرة نيرتتي بوسط دارفور

تُدين وتستنكر رابطة أبناء الزغاوة بالمملكة المتحدة وايرلندا الشمالية باغلظ العبرات مجزرة مدينة نيرتتي بولاية وسط دارفور التي حدثت فى الاول من يناير 2017م والتي راحت ضحيتها العشرات من المواطنين العُزل بينهم نساء وأطفال رضع.

وتُحمّل الرابطة نظام المؤتمر الوطني المسؤلية الكاملة حول المجزرة وتُطالبه بملاحقة الجناة من منتسبيه وتقديمهم لمحاكمات عادلة و بسط الأمن وتعويض الضحايا.

وتُناشد الرابطة القوة الدولية، متمثلة في مجلسي الأمن والسلم الدولي والأفريقي بالتدخل فوراً لتشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة والضغط على نظام الخرطوم للكشف عن الجناة وملاحقتهم قضائياً.

كما تُناشد الرابطة محكمة الجنايات الدولية بالقيام بدورها في إدراج انتهاكات مجزرة نيرتتي والتحقيق حولهاضمن سلسلة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسان المرتكبة في نطاق الإبادة الجماعية في إقليم دارفور.

وأيضا تُناشد الرابطة بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بدارفور (يوناميد ) و وكالات الإغاثة الدولية والمحلية بالوقوف والإعتناء بالجرحي ومساعدة المنكوبين من جراء هذه الجريمة النكراء.

نسأل الله تعالى أن يتقبل الشهداء والصبر والسلوان لذويهم وعاجل الشفاء للجرحى.

الأمانة الإعلامية

رابطة أبناء الزغاوة بالمملكة المتحدة وايرلندا الشمالية

2 يناير 2017م.

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