بيان من رابطة طلاب دارفور بجامعة السودان حول مجزرة نيرتتي

(حريات)

جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا

رابطة طلاب دارفور

بيان حول: مجزرة نرتتي

شعبنا العظيم:

لقد نفذت قوات ومليشيات حكومة المؤتمر الوطني، يوم الأحد المواقف 2017/1/1م مجزرة، أندى لها كل جبين وكما وأقشعرت لها كل الأبدان في حق أهلنا العزل، في منطقة نرتتي، والتي أودت بحياة حوالي 24 قتيل و35 من الجرحى وبالإضافة الي اكثر من 8 معتقل وكما سلبت ونهبت أموالهم ظلما وجورا.

إن رابطة طلاب دارفور بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، تدين بأشدة العبرات لهجة، هذه المجرزة البربرية، وكل الإنتهاكات، التي ظل يتعرض لها أهلنا العزل في إقليم دارفور ، ونحمل مسؤولية هذه المجزرة البشعة كاملة للحكومة وكل الإنتهاكات التي ما فتئ يتعرض لها المدنيين من قبل النظام، وكما إننا نطلب من مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية، وتحويل قضية ضحايا العشرات من مواطني نرتتي إلي المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق فيها توطئة لتقديم المجرمين الي العدالة.

شعبنا الأبي:

إننا نناشد كل من له ضمير حي، من أبناء الوطن في الداخل والخارج بالخروج في مظاهرات جماهيرية تنديدا بهذه المجرزة، ومن أجل وقف حمامات الدماء،والإغتصاب وسلب والاموال ونهبها التي ما زال نظام المؤتمر الوطني يرتكبها في إقليم دافور والنيل الأزرق وجنوب كردفان وللمطالبة بتقديم مجرمي الإبادة الجماعية وجرائم الحرب و الإغتصاب الي العدالة إنصافا للضحايا.

المجد لكم شعبنا الأعظم، والشفاء العاجل لكل جريح، والحرية لكل معتقل

إعلام الرابطة

2/1/2017.

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