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    • الجالية السودانية بمدينة كوفنتري تدين مجزرة نيرتتي

    January 3, 2017  

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    الجالية السودانية بمدينة كوفنتري تدين مجزرة نيرتتي بتاريخ 1\1\2017

    تدين الجالية السودانية لمدينة كوفنتري , المجزرة  التى ارتكبتها مليشيات النظام ضد المدنيين الأبرياء بمنطقة نيرتتي في اقليم بتاريخ ‏01/01‏/2017 , التي فيها استشهد 13 من الاطفال باعمار مختلفة بدم بارد و جرح اكثر من 62 شحص, جراح بعضهم خطير.

    تعبر الجالية عن  غضبها من هذا الاستخفاف  بارواح المواطنين  بسياسات القمعية, وتوعو  كافة جماهير شعب السوداني  للوحدة من أجل تصعيد الموقف من هذه المجزرة لاسفاط النظام.

    نترحم علي أرواح الشهداء

    وعاجل الشفاء للجرحي

    الجالية السودانية بمدينة كوفنتري

    [email protected]

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