اللص والقاتل (يسبِّحان)..!

عثمان شبونة

* نشرت (الجريدة) أمس خبراً عن المدينة الرياضية بالخرطوم.. بدأ توجس الناطق (في الخبر) ظاهراً.. كما تستشعر ــ من خلال اللغة ــ بأن رغبة هذا الناطق في الابتعاد عن المنطقة (الحمراء!!) ملموسة؛ إذ لم يقل شيئاً يرجى منه..!

* عنوان الخبر ينبئ بما تحت الرماد؛ وقد جاء كالتالي: (اتحاد الكرة يقر بعجزه عن مقاضاة مشتري أراضي المدينة الرياضية).

* هذا يعني أن النية كانت (مبيتة) للمقاضاة.. والإشارة تكفي للشبهة.. فلنكن في صورة الخبر الثانية: (عبّر الإتحاد العام لكرة القدم عن عدم رضائه بشأن المبالغ المخصصة للرياضة في موازنة 2017م، في وقت أقر بعجزه عن مقاضاة الأشخاص الذين اشتروا مساحات من المدينة الرياضية، لكون أن البيع والشراء تم بأوراق رسمية وصحيحة).. وتابع أمين المال بالإتحاد أسامة عطا المنان بالقول: (ربما رأى من يملك السلطة على المدينة وقتها أن قرار بيع الأراضي صحيح، وبالتالي لا ذنب لمن اشترى أو باع تلك المساحات ولا يمكن وصمه بالفساد، طالما تم بأوراق رسمية). انتهى.

* السؤال للمذكور: من أين لك هذا اليقين الذي تتحدث به وأنت تنفي وصمة الفساد في أمر المدينة الرياضية؟ وما أدراك ما هي..! هل كون الأوراق رسمية ــ في السودان الراهن ــ يمنحك الثقة بسلامة الإجراءات؟! بمعنى: إذا حصل أحدنا على شهادة (مضروبة) من إحدى الجامعات وبختم وإمضاء صحيحين؛ هل يجعل منها شهادة (صحيحة)؟!

* عجز الإتحاد عن الوصول (للقضاء) في أمر المدينة الرياضية لا يعنينا كثيراً وإن كان محل مزيد من التساؤلات؛ مع لغة المتحدث التي تتصدرها كلمة (ربما)..!! ولا شك أن أمين الإتحاد قرأ في العام 2015 هجوم البرلمان صوب المدينة الرياضية؛ ومرّ الكلام مرور الكرام.. فقد جاء العنوان ملفتاً وقتذاك: (لجنة برلمانية: فساد المدينة الرياضية لا تخطئه العين)! أما متن الخبر الذي كتبه المحرر البرلماني بجريدة الصيحة فقد حمل الصيغة التالية: (أكد رئيس لجنة الإعلام الفرعية بالبرلمان محمد المعتصم حاكم وجود فساد كبير في ملف المدينة الرياضية، وشدد على أهمية حصول لجنة الثقافة والإعلام والشباب والرياضة بالبرلمان على كل وثائق ومستندات المدينة، وتعهد بالعمل على إكمالها).

* الخبر استهل بالتأكيد.. لا مجال هنا لـ(ربما) وأخواتها..! فالفساد يُرى بعين البرلمان؛ لكنه لا يُرى بعيون إتحاد الكرة..! والسبب لا تخطئه حاسة القارئ..! هذا رغم (تأكيدنا التام) بأن البرلمان من نكبات الشعب السوداني (الكتف بالكتف مع السلطة التنفيذية)..!

* بالتصريح أعلاه؛ (ربما) يرغب إتحاد الكرة في عدم تأليب “جهة ما” ضده.. لكن أن يملأ فمه بصحة الأوراق الخاصة ببيع أراضي المدينة الرياضية لكونها (رسمية) فهذه حجة (بلا طعم!!)؛ خصوصاً وأنهم عجزوا عن الوقوف أمام القضاء..!!!

* أخيراً: لا تعنينا موازنة الرياضة الضعيفة بينما ميزانية (الصحة والتعليم) تتغول عليها ثكنات (حماية السلطة الحاكمة)..!

خروج:

* السودان الذي يشهد بعثرة (الأراق الرسمية) وبعثرة الفساد؛ يصبح ويمسي في غرائب هذا العهد الذي رأينا فيه ما لا عين رأت وسمعنا فيه ما لا أذن سمعت..!

1 ــ رأينا لصوصاً يسبحون الله.. ويشهِر أحدهم (سبحته) للخلق، كأنها ستعصمه من الاحتقار و(المذلة) واللعنات..!!

2 ــ رأينا القاتل (بعلامة الصلاة)..!! فعَلامَ يسبِّح القتلة واللصوص؟؟!!!

أعوذ بالله

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الجريدة (الالكترونية).

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