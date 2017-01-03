هزيمة الشعب.!!

شمائل النور

السلطة التي تبرر لمصادرات الصحف والاعتقالات، يُمكنها فعل أي شيء.. وها هو الحزب الحاكم يُشهر مدفعياته في كل الاتجاهات.

المؤتمر الصحفي الذي عقده نائب رئيس الحزب إبراهيم محمود، والذي سيشهد له التأريخ ببؤس عهده هذا، كان خارطة طريق الحزب الحاكم للعام الجديد، إنه يُبشرنا بالمزيد من التضييق، وهذه المرة ليست تحت مسمى (الأمن القومي)، بل مسمى جديد هو (إحباط الشعب)، إذ قال في مؤتمره الأخير “أي حاجة بتسبب هزيمة للشعب السوداني، وتزرع فيه اليأس نحن ما معاها، وكل من يهدد الأمن نعتقله!”.

كم يلزم هذه السلطة من السنوات حتى تعي أن الذي يهزم الشعب ليس الإعلام، ولا الصحافة المُكبلة غير القادرة على أن تنقل كل الصورة، الذين هزموا الشعب، هم أولئك الذين أشبعوه بالشعارات البائسة، وحولوا أرضه إلى يباب.. ثم خدعوه، وفعلوا باسمه كل شيء.. كل شيء، وانتهى به المطاف إلى أن أصبح عالة عليهم، بل حينما يشكو- فقط- ضيق العيش تسحب منه هذه السلطة صك الوطنية، وتستبدله بالخيانة، والعمالة.

هذه السلطة ليس مؤهلة- ابتداء- للحديث عن حماية الشعب، أو حرصها على عدم هزيمته.. لقد فعلت فيه ما لم يفعله أعتى طغاة التأريخ في شعوبهم.. معارضو (الأسافير) خارج السودان الذين يتوعدهم إبراهيم محمود- وربما- يقرر إسقاط جنسيتهم، هم جزء من الشعب.. المعارضون الذين تنتظرهم (عصّارات) محمد حاتم، هم من الشعب.. الذين يقبعون داخل المعتقلات، هم من الشعب.. والذين يحملون السلاح ضد السلطة، هم من الشعب.. فأي شعب هو الذي لا يسمح الحزب الحاكم بهزيمته؟.

المضحك المبكي أن الحزب الذي أصبح قوام خطابه السياسي الشتيمة، ورمي التهم على معارضيه بلا مسؤولية، يدعو إلى التمسك بالحوار.. بربكم.. هل يؤمن هذا الحزب بالحوار؟، حزب يحمل بندقيته في كل خطاب، تخرج رصاصاته من كل كلمة يتفوه بها مسؤولوه.. أي حوار، وأي توافق يتحدثون عنه.. لا، وفوق ذلك، يدعو منسوبيه إلى التنازل عن السلطة!.

الذي يدعو إلى التعاطف أن هناك من ينتظر من الوطني أن يعطف عليه بتنفيذ (حفنة) مخرجات تنقل البلاد إلى برّ آمن، هؤلاء يستحقون التعاطف أكثر من اللوم.

الحزب الآن صبّ كل جهوده لإغلاق الفضاء الإسفيري، الحزب رغم جيوشه، و”سحرته” من الكُتاب، والصحفيين، وميزانياته المفتوحة إلا إنه- الآن- يخشى صحيفة إلكترونية، ويهدد كل النشطاء المخالفين له في الرأي، والمناهضين لسياساته، تحت مسمى “لن نسمح بهزيمة الشعب”، لكن علينا- جميعاً- ألّا نسمح بهزيمة الشعب.

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