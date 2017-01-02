قيادة جهاز الأمن خائفة !!

(حريات)

أصدرت قيادة جهاز الأمن تعليمات بمنع دخول اى عنصر من الجهاز أو الدفاع الشعبى بالهاتف المحمول او التسليح الشخصى لمكتب مدير عام الجهاز ونائبه ومساعديه ومستشاريه ومديرى الهيئات بالجهاز ، الامر الذى قوبل بحالة من الاستنكار واسعة النطاق لدى عناصر الجهاز وكوادر مليشيا الدفاع الشعبى .

كما أصدرت قيادة جهاز الأمن تعليمات لجميع وحدات الجهاز باهمية التنسيق بين مكاتب الاستخبارات وقيادات الدفاع الشعبى لتفادى وقوع اشتباكات محتملة .

وتؤكد هذه الاجراءات حالة انعدام الثقة القائمة داخل الاجهزة الامنية وفيما بينها فضلا عن وجود مخاوف لدى هذه الاجهزة من اختراقها عبر منسوبيها فى ظل الازمة السياسية والاقتصادية والامنية التى تشهدها البلاد ، سواء كان هذا الاختراق لصالح القوى السياسية المعارضة او لصالح جهات اخرى .

التعليقات

( التعليقات الواردة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الصحيفة)