بيان من حزب الأمة حول الجريمة الجديدة لميشيات النظام بمنطقة نيرتتي

(حريات)

بسم الله الرحمن الرحيم

حزب الأمة القومي

الإمانة العامة

بيان حول جريمة جديدة لميشيات النظام بمنطقة نيرتتي

استمراراً لحرب الإبادة والتهجير والتشريد التي تشنها مليشيات النظام الانقلابي على أهلنا في دارفور بين الفينة والاخري، واستئنافاً لعمليات القصف والتقتيل للمدنيين العزل، ومواصلةً لمسلسل الاستهانة بدماء وكرامة الشعب السوداني، ارتكبت مليشيات النظام مجزرة جديدة في منطقة نرتتي بجبل مرة في اليوم الأول من سنة 2017 راح ضحيتها عدد من الأبرياء حيث أطلقت النار بشكل عشوائي وبلا أدنى سبب فلم يكن هناك أي مقدمات لهذه المجزرة البشعة بل الواضح أنها تأتي ضمن حملات النظام الانتقامية المخططة لترويع المواطنين.

ما حدث في نرتتي جريمة كاملة الأركان ومع سبق الاصرار والترصد، ووصمة عار في جبين المجتمع الدولي والدول المحبة للسلام بصمتها علي جرائم النظام ضد الشعب السوداني، أننا إذ ندين هذه المجزرة نؤكد أن البطش والتقتيل الذي تمارسه مليشيات النظام يعد جريمة ضد الإنسانية وجريمة إبادة تستهدف تدمير النسيج الاجتماعي ونشر الكراهية والعنصرية.

أننا في حزب الأمة القومي نترحم علي الشهداء ونتمني عاجل الشفاء للجرحى، ونؤكد تضامننا مع أهلنا في جبل مرة واستعدادنا لتقديم العون المدني والقانوني لحماية حقهم في الحياة، ونطالب بتحقيق قومي حول هذه المجزرة، وسنعمل مع شركائنا في نداء السودان وكافة القوي السياسية والمدنية بصدق علي بناء اكبر تحالف سوداني لتغيير واسقاط هذا النظام، كأولوية لوقف الحروب ومعاناة شعبنا ولفتح الطريق أمام الحرية والسلام والديمقراطية.

*1 يناير 2017*

*دار الأمة*

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