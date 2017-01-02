الأسري في سجون ومعتقلات عمر البشير يتعرضون للتصفية الجسدية

(حريات)

أسري حركة/ جيش تحرير السودان في سجون ومعتقلات البشير يتعرضون للتصفية الجسدية والإغتيال عبر محاكم تفتيش النظام

خمسة وثلاثون أسيرا من أسري حركة/ جيش تحرير السودان لدى نظام الإبادة الجماعية منذ سنوات يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب والإنتهاكات رغم أنف القوانين والمواثيق الدولية التى تحرم وتجرم محاكمة أسري الحرب أو إساءة معاملتهم ، وقد صدرت أحكاما صورية بحقهم تتراوح بين الإعدام والسجن عشرة سنوات ، في أبشع صور إنتهاك حقوق أسير الحرب .

عدد 8 أسري منذ العام 2014م ، حكمت عليهم محاكم تفتيش النظام بالإعدام ، وقد تم تقديمهم إلي محاكمة عسكرية صورية رغم أنف القوانين الدولية التى تحرم وتجرم محاكمة أسري الحرب في يوم 13 يوليو 2014م بمقر الفرقة 21 بزالنجى بولاية وسط دارفور ثم تم تحويلهم إلي سجن كوبر يوم 14 أبريل 2015م وأخيرا تم نقلهم إلي سجن بورتسودان في مايو 2015م في إنتظار تنفيذ حكم الإعدام بحقهم ، وهم :

أحمد موسي صالح. آدم إدريس أبكر أحمد. عز الدين عمر أحمد إبراهيم . عبد الله أبكر عبد الله أحمد. محمد موسي نور أحمد. محمد عبد الكريم أحمد محمد . معاوية عمر الطاهر محمد. علي خميس أحمد عبد الكريم.

عدد 5 أسير منذ العام 2013م ، وتم تقديمهم إلي محكمة صورية يوم 23 أغسطس 2013م حكمت عليهم بالسجن سبعة سنوات وهم الآن في سجن مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان ، وهم :

مبارك إسحاق سليمان إبراهيم. عمار آدم أرباب عبد الله. محي الدين إبراهيم محمد عبد الكريم. صديق عبد الله أحمد صحيح. إبراهيم عيسي عبد البخيت أحمد.

عدد 15 أسير تم أسرهم خلال العام 2014م وحكمت عليهم محاكم تفتيش النظام في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور يوم 27 نوفمبر 2014م بالسجن 7سنوات ثم لاحقا أخطرتهم إدارة السجن بأن مدة الحكم تم تغييرها إلي 10 سنوات دون أن يمثلوا أمام محكمة جديدة أو يشرحوا لهم الجهة التى غيرت الأحكام السابقة ، وهم:

آدم محمد إدريس عبد الجبار. محمد آدم موسي عبد الله. جمال محمد موسي أرباب. محجوب أحمد عبد البشير عبد الله. علي أحمد محمد محمود. آدم آدم محمد ظهور. محمد إبراهيم حسب الرسول. إسماعيل عبد الشافع آدم عيسي. إبراهيم أبوبكر محمد فضل. مبارك عبد الجبار إبراهيم. إسحاق إسماعيل أحمد. آدم موسي محمد أحمد. أبوبكر صافي الدين محمد عبد الله. هارون موسي آدم. يعقوب عمر عبد الرحمن .

عدد 6 أسري منذ العام 2015م ، ولا يزالون في إنتظار أحكام محاكم تفتيش النظام بمدينة الفاشر والتى قررت يوم 13 نوفمبر 2016م موعدا للنطق بأحكامها التعسفية ، وهم:

محمد إدريس آدم علي . موسي محمد عبد الله إسماعيل. محمد الحافظ إسماعيل. آدم محمد عبد الله أبكر. حسين محمد علي إبراهيم. عثمان محمد آدم أرباب.

الأسير مصطفي نصر الدين تمبور منذ الجمعة 11 ديسمبر 2015م ، تم ترحيله إلي معتقلات جهاز الأمن بالخرطوم وهو يعاني من مرض الكلي وظروف صحية حرجة ، ولم تتوفر لدينا معلومات عن مكان إعتقاله أو التعرف علي سلامته ولم يسمح بزيارته منذ تأريخ أسره.

وعليه نهيب بكل أعضاء حركة/ جيش تحرير السودان وكافة القانونيين والحقوقيين والناشطين والمنظمات الإنسانية الشريفة التضامن مع هؤلاء الأسري البواسل وكل أسري الحركات الثورية والمعتقلين السياسيين ، وفضح جرائم وإنتهاكات نظام البشير ومخالفته للقوانين والمواثيق الدولية والإنسانية عبر محاكم التفتيش التى تفتقد لأبسط قواعد العدالة والإنصاف ، والضغط عليه في كافة المحافل الإقليمية والدولية لإطلاق سراح هؤلاء الأسري وضمان حسن معاملتهم وإيقاف المحاكم العسكرية التى تهدف إلي تصفية الأسري جسديا وإغتيالهم دون أي سند قانونى أو أخلاقي.

المجد والخلود للشهداء الأبرار

عاجل الشفاء للجرحي والمصابين

الحرية للأسري والمعتقلين البواسل

حركة/ جيش تحرير السودان

13نوفمبر 2016م

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