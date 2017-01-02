مناسبة الاستقلال ليست مجرد تبادل التهاني والتبريكات !

صلاح التوم كسلا

يخلد السودانيون اليوم 1يناير الذكرى الواحدة والستين لعيد الاستقلال المجيد، الذي يمثل أحد المنعطفات التاريخية التي طبعت مسار السودان وجسدت أسمى معاني التآزر وتناسي الخلافات في سبيل الحرية والكرامة.

وتتميز هذه الذكرى برمزية خاصة لدى الشعب السوداني لما تحمله من دروس وقيم وعبر تعززها مشاعر الافتخار والاعتزاز، ولما تجسده من روح الكفاح الوطني والتضحية الطويلة خلال 57 عاما في سبيل الوطن.

كما تعد هذه المناسبة حدثا راسخا في ذهن السودانيين أجمع لما لها من دلالات وتضحيات تاريخية وملحمية، ونظرا لسياقها التاريخي والاجتماعي، الذي كان السودان يعيش فيها مرحلة وطنية نحو التحرر من قيد الاستعمار وتبعيته ، عبرها الرموز الوطنيون عن شجاعة وتضحية منقطعي النظير.

وبقدر ما لهذه المناسبة من احترام وإجلال لدى أبناء الشعب السوداني ، فإنها تحمل معاني ودلالات تَفرض علينا التوقف عندها، كي لا يُقتصر الاحتفال بهذه المناسبة على الجوانب الرمزية التقليدية فقط، وإنما إعطاء المناسبة القيمة التي تستحقها واستخلاص الدروس التي تُعيننا على رسم مستقبلنا، بهدف استكمال الأهداف الحقيقيّة لأولئك الذين ضحوا بالغالي والنفيس لإنجاز الاستقلال .

إن مناسبة الاستقلال ليست مجرد تبادل التهاني والتبريكات، إنها ليست فقط يوم نأخذ فيه عطلة رسمية عن العمل، إنها عيد الاستقلال، وقد سميت بهذا الاسم لأنه في هذا التاريخ من عام 1956، تحقق حلم الحرية. وهو لم يكن فقط تاريخا لولادة الحرية في ذلك اليوم، بل كان تاريخ ولادة الحرية في جميع الأيام. وهذا هو السبب الذي يجب علينا تأكيده عندما نتداعى للاحتفال بهذه المناسبة، مع ضرورة إبراز التجليات الحقيقية لمعاني هذا الاستقلال في حياة الناس .

إن الاستقلال الحقيقي يعني الاختيار الحرّ لتمكين أنفسنا من أداء الواجب، وأخذ الحقوق، والحفاظ على سوداننا من الايادي التي تعبث به ،خاصة ونحن في ظل حكومة تكمم الافواه وتصادر حريات التعبير وتضيق على سواد الشعب في مناحي حياته برفع الدعم وغلاء الاسعار وتعتقل الذين يختلفون معها في الرأي!!

إن الاستقلال الحقيقي يعني أن لدينا حرية في المشاركة ومتابعة الخيارات الشخصية، أي أن الاستقلال يعني جدية السعي الفردي والجماعي لخلق مجتمع تتوفر فيه شروط العدل وقيم المساواة، لأن الاستقلال الحقيقي يعني الاعتراف بأن كل واحد منا لديه الحق في التفكير والمعتقد، ولديه الحق في التعلم، لتقديم أفضل ما عنده لمصلحته ورفاه المجتمع من حوله.

والحكمة تقتضي أن علينا اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، تعزيز استقلال بلادنا من خلال تحرير أنفسنا من الاستغلال الذي يمارس علينا وتحرير انفسنا من سجن الحكم “الفرداني” وتبني الحقائق الجامعة، وبالتالي تحرير أنفسنا من قيود من يتحكموا فينا . لأن الاستقلال يعني الحرية في فصل أنفسنا عن الأطماع الشخصيّة، وتحدي أنفسنا فكريا لمعرفة النطاق الكامل للواجبات المنوط بنا إنجازها من أجل إيجاد حلول حقيقيّة بالنسبة للحاضر والمستقبل، وعلى أساس ما فيه خير المجتمع كله .

ولعل من محاسن الصدف أن تتزامن ذكرى الاستقلال مع انتفاضة وعصيان الشعب ضد الهيمنة الحزبية ، وبالتالي لا يمكن الحديث عن الاستقلال وديمومته دون تغيير نظام البطش والجبروت الذي دام اكثر من 27 عاما ،،،

ولكي نُعين أنفسنا على استذكار ما ينبغي التوقف عنده من معاني ودلالات الاستقلال، الذي كان ثمرة نضالات شعبنا الابي التي لا تغيب عنا، فإن هموم المواطن وأحلامه التي نشترك بها جميعاً ، ينبغي أن تكون هاجساً جماعياً في معالجة المشكلات التي نواجهها اليوم؛ كالفقر والمساواة والاستبداد والعدالة الاجتماعيّة وغيرها. فهذه الهموم كانت نفسها التي ثار من أجلها رموزنا الاوائل وقادتهم ، لبناء أمة سودانية ذات هوية تحترم فيها كل المعتقدات … هوية حاضنة للمواطنة التي يتساوى فيها الجميع في إطار دولة القانون والمواطنة، مهما تعددت أطياف المجتمع دينيّة كانت أم عرقيّة أو مذهبيّة. وهنا أستذكر مقولة الأزهري في ذلك اليوم المجيد : ” إذا انتهى بهذا اليوم واجبنا في كفاحنا التحريري فقد بدأ واجبنا في حماية الاستقلال وصيانة الحرية وبناء نهضتنا الشاملة التي تستهدف خير الأمة ورفعة شأنها ولا سبيل إلى ذلك الا بنسيان الماضي وطرح المخاوف وعدم الثقة وأن نُقبل على هذا الواجب الجسيم أخوة متعاونين وبنياناً مرصوصاً يشد بعضه بعضاً وأن نواجه المستقبل كأبناء أمة واحده متماسكة قوية”

وفي هذا السياق، فإن نُخب المجتمع السوداني وعلى رأسهم الأحزاب السياسيّة ، والناشطين من أبناء هذا الوطن والشباب والآباء والامهات يتحملون مسؤولية خاصة في تحقيق ما نقوله ،،،

وكل عام والجميع بألف خير

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