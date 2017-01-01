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    • هؤلاء لن يهزموا : شبابنا القادم بلا وجل وشايل الامل

    January 1, 2017  

    (مجدى اسحق – فيسبوك)

    عيد سعيد وسنة محمله بالامل…

    هدية..لكل الحبان

    .جرعة من الفرح…من شبابنا القادم بلا وجل و شايل الامل بي بكره…

    يابت يارايعة..تكسر حواجز الخوف وتزرع البشارة بي مستقبلنا الزاهر

    يانور الطريق ….ياروح التغيير

    وبيك..وبي جيلك بكره أجمل

    و2017 عام للحرية ونهاية الظلام

    وغنوا معانا لوطن جميل

    ولعهد جديد…كل الاماني

    (نقلاً عن صفحة د. مجدي اسحق بالفيسبوك).

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