قمع وتعسف فى مواجهة طلاب جامعة البحر الاحمر

(حريات)

ارتفع عدد طلاب جامعة البحر الأحمر المعتقلين لدى الاجهزة الامنية بمدينة بورتسودان إلى45 طالباً وذلك على خلفية اقتحام الشرطة لمجمع السنتر إثر مقاطعة الطلاب للامتحانات.

وكشف الأستاذ محمد عبد الحميد المحامي لـ(راديو دبنقا) عن احتجاز الطلاب في القسم الأوسط وتدوين بلاغات في مواجهتهم تتعلق بالإزعاج العام والإخلال بالسلامة العامة، فيما تم تدوين بلاغ بالأذى الجسيم في مواجهة طالبين هما : محمد عمر يوسف ومحمد الفاتح. وأوضح محمد عبد الحميد تصديق الضمانة لقرابة العشرين طالبا فيما ينتظر بقية الطلاب المحتجزين إلى حين اكتمال اجراءات التصديق. وأكد إصابة الطالب محمد عمر يوسف بجرح غائر في رأسه تمت خياطته في المستشفى بأربع غرز.

وأصدرت إدارة جامعة البحر الأحمر قرارا بإنذار 7 طلاب ، فيما منعت الإدارة 21 طالبا من الدخول إلى مجمع السنتر.

وكشف طلاب بجامعة البحر الأحمر لـ(راديو دبنقا) عن الوجود الأمني الكثيف في مجمع السنتر ببورتسودان لإجبار الطلاب على الجلوس للامتحانات واعتقال الممتنعين وتدوين بلاغات في مواجهتهم.

وأكد الطلاب تمسكهم بمقاطعة الامتحانات إلى حين تنفيذ مطالبهم بإقالة مدير صندوق دعم الطلاب، وتهيئة بيئة الداخليات، وتوفير وحدات علاجية، وشطب البلاغات المفتوحة في مواجهة الطلاب المحتجين .

وأكد الطلاب كذلك تمسكهم بالمقاطعة إلى حين تعويض الطلاب الذين فقدوا ممتلكاتهم مثل الحواسب والهواتف والتي قدرت بمبلغ 160 ألف جنيه، وذلك أثناء مداهمة الشرطة لداخلية الموانئ.

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