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    • كامل التضامن مع المواطن / ابوبكر عثمان احمد نورين

    January 1, 2017  

    محمد عطا(حريات)

    كامل التضامن مع المواطن / ابوبكر عثمان احمد نورين

    المواطن ابوبكر عثمان من ابناء كورما،، عمل موظفا باليوناميد بنظام عقد (Ic) وبعد انتهاء فترة العقد قام بمزوالة عمله في مجال التجارة ، وتم اعتقاله من مدينة كورما وترحيله الي الخرطوم ، وله الان اكثر من شهرين بالمعتقل بسجن كوبر، حبس انفرادي ، بدعوي انه يرسل تقارير عن اوضاع حقوق الانسان في السودان لمنظمات اجنبية .

    نناشد جميع العاملين في مجال حقوق الانسان والقانونيين بتقديم الدعم اللازم والتضامن مع المواطن ابوبكر عثمان الي ان يتم إطلاق سراحه وينعم بالحرية .

    الحرية للمواطن ابوبكر عثمان وكل معتقلي الرأي.

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