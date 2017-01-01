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كامل التضامن مع المواطن / ابوبكر عثمان احمد نورين
January 1, 2017
كامل التضامن مع المواطن / ابوبكر عثمان احمد نورين
المواطن ابوبكر عثمان من ابناء كورما،، عمل موظفا باليوناميد بنظام عقد (Ic) وبعد انتهاء فترة العقد قام بمزوالة عمله في مجال التجارة ، وتم اعتقاله من مدينة كورما وترحيله الي الخرطوم ، وله الان اكثر من شهرين بالمعتقل بسجن كوبر، حبس انفرادي ، بدعوي انه يرسل تقارير عن اوضاع حقوق الانسان في السودان لمنظمات اجنبية .
نناشد جميع العاملين في مجال حقوق الانسان والقانونيين بتقديم الدعم اللازم والتضامن مع المواطن ابوبكر عثمان الي ان يتم إطلاق سراحه وينعم بالحرية .
الحرية للمواطن ابوبكر عثمان وكل معتقلي الرأي.
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