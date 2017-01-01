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    • أسرة محمد ضياء الدين تطالب باطلاق سراحه

    January 1, 2017  

    (حريات)

    أسرة محمد ضياء الدين تطالب باطلاق سراحه

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    التعليقات

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    تعليق واحد على “أسرة محمد ضياء الدين تطالب باطلاق سراحه”

    1. عباس محمد علي في January 1st, 2017 12:19 pm

      لكن التحية و الإحترام و أرقى أنواط الشجاعة و أرفع الأوسمة يا أمهات المتعقلين في سجون النظام ‏الساقط الجبان وأنت يا (بت عكير الدامر) أم محمد تستحقين لقب (أم المعتقلين)‏‎ ‎على غرار (أم ‏الشهداء) فكلاهما ينزف دما و عرقا من أجل حرية و كرامة الوطن‎…‎‏ ‏

      عرش يا أبكريك وسوي سوتك ….. ماني براي أمك كل الحريم أماتك
      وهز بسيفك فوق رويس سجناك هم الخوفهم لسانك وهزة ضراعاتك

      يا ريت كنت شاعر لأكملت هذه الأبيات … هيا يا شعراء و يا شباب لتكون حملة وطنية و عالمية ‏لإطلاق صراح جميع المعتقلين و لتتحول لحملة إسقاط نظام الجوع والقمع و الإرهاب‎…‎‏ ‏

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